براتب يصل لـ 9 آلاف.."طيران ناس" تعلن عن فتح باب التوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة طيران ناس، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية والدبلوم بمسمى "طاقم طائرة" في جدة، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، ويتراوح عمره بين 21 و 31 سنة، إضافة إلى الانتهاء من التطعيم الكامل، الطول 160سم الحد الأدنى للنساء، وأن يكون قادرا على السباحة 50م دون مساعدة.
وأوضحت الشركة أن الراتب يصل إلى 9 آلاف ريال، مشيرة إلى أن موعد المقابلات: يومي الثلاثاء 2021/12/21م، والأربعاء 2021/12/22م، الساعة 9:30 صباحا، في مجمع إدساس بجدة.