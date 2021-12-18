دمج الأندية بين الشرق والغرب في ربع نهائي أبطال آسيا 2023

نواف السالم (صدى):
صرح الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، بأنه ستيم قريبًا الإعلان عن دمج الشرق والغرب بالأدوار الإقصائية من ربع النهائي بدوري أبطال آسيا ابتداءاً من نسخة 2023.
وأوضح الشنيف أن الموسم القادم آخر موسم لدوري أبطال آسيا للأندية يكون مفصول الشرق عن الغرب، ومن الموسم ما بعد المقبل سيتم دمج الأندية بين الشرق والغرب ابتداءاً من دور الـ 16.
وفي سياق آخر، كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن عن اعتماد توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا 2023، حيث حصلت قطر على مقعدين مباشرين في دور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.
جاء ذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد، حيث تصدرت المملكة تصنيف الأندية لعام 2021، وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الدور التمهيدي.