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دمج الأندية بين الشرق والغرب في ربع نهائي أبطال آسيا 2023

منذ 11 ساعة
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دمج الأندية بين الشرق والغرب في ربع نهائي أبطال آسيا 2023

نواف السالم (صدى):
صرح الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، بأنه ستيم قريبًا الإعلان عن دمج الشرق والغرب بالأدوار الإقصائية من ربع النهائي بدوري أبطال آسيا ابتداءاً من نسخة 2023.

وأوضح الشنيف أن الموسم القادم آخر موسم لدوري أبطال آسيا للأندية يكون مفصول الشرق عن الغرب، ومن الموسم ما بعد المقبل سيتم دمج الأندية بين الشرق والغرب ابتداءاً من دور الـ 16.

وفي سياق آخر، كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن عن اعتماد توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا 2023، حيث حصلت قطر على مقعدين مباشرين في دور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

جاء ذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد، حيث تصدرت المملكة تصنيف الأندية لعام 2021، وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الدور التمهيدي.

دوري ابطال اسيا
خالد الشنيف
ابطال اسيا 2023

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2319
منذ 35 دقيقة
اتوقع وباذن الله
الهلال يحقق التاسعه
والعاشره كاول فريق بعد الدمج
صارت عاده سنويه لنا

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أحدث التعليقات

العتيبي
جزاك الله خسر يا طويل العمر وجعلها الله في موازين حسناتك ورحمك الله يا با فهد الشمري طول العمر انا مديون بما يقارب 300000...
زعيم اااسيا
اتوقع وباذن الله الهلال يحقق التاسعه والعاشره كاول فريق بعد الدمج صارت عاده سنويه لنا
زارب
كلامه صحيح فالبغض لا يعي نصوص نظام الاحتراف ، هناك عقد يعتبر حق خاص للاعب وللنادي وحق عام لنظام الاحتراف المسؤولة عنه هيئة الرياضة...
زارب
كلامه صحيح فالبغض لا يعي نصوص نظام الاحتراف ، هناك عقد يعتبر حق خاص للاعب وللنادي وحق عام لنظام الاحتراف المسؤولة عنه هيئة الرياضة...
هلالي
الصبر عليه مضيعت للوقت واهدار لنقاط والبطولات ماعنده اي فكر كروي مجرد اسم يمكن ينفع للفئات السنية يقعد يعمل تجارب بس للفريق الاول محتاج...

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