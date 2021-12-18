نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. مهيرة عبدالعزيز تبهر جمهورها بإطلالة شتوية جذابة

منذ 47 دقيقة
136
2
شاهد.. مهيرة عبدالعزيز تبهر جمهورها بإطلالة شتوية جذابة

أبوظبي (صدى):
نشرت المذيعة والفنانة الاماراتية مهيرة عبد العزيز صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية تبرز جمالها.

وبينت الصور مهيرة عبد العزيز، مرتدية بدلة انيقة من الجلد باللون الأسود مكونة من جاكيت مع بنطال مجسم أيضا بنفس اللون؛ ونسقت معها ببالطو فرو طويل باللون الأخضر وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وظهرت مهيرة، بتسريحة شعر منسدلة عبر اكتافها وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها، وأبرزت، إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج، وألوان ترابية لتبرز جمال ملامحها.

انستجرام
مهيرة عبدالعزيز
إطلالة شتوية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56054
منذ 44 دقيقة
الابهار بجمالها اكثر من ملابسها الشتويه
shipface
shipface عدد التعليقات : 1
منذ 15 دقيقة
انقلعي بس والله شكلك قبيح وأتمنى من اسرائيل أن تستضيفك علشاني قلت شكلك قبيح وتعطيك جوائز

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

shipface
انقلعي بس والله شكلك قبيح وأتمنى من اسرائيل أن تستضيفك علشاني قلت شكلك قبيح وتعطيك جوائز
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه يبدو ان محمد رمضان يبحث عن استفزاز الاخرين بحركاته وافعاله
ابو عمار
حسبي الله عليه الخسيس
ابو عمار
ههههههههههههههههه حتى الحمير ادخلوها في المنشطات الجنسيه
ابو عمار
الله يرحمه

أخر الأخبار

مستشفى الملك فيصل يعلن عن توفر وظائف شاغرة
مستشفى الملك فيصل يعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ دقيقتين 1023
شاهد.. إعلان يشبه النساء بالأبقار يثير الجدل
شاهد.. إعلان يشبه النساء بالأبقار يثير الجدل
منذ 9 دقائق 81
مدافع الهلال على رادار نادي أولسان الكوري
مدافع الهلال على رادار نادي أولسان الكوري
منذ 16 دقيقة 1087
براتب يصل لـ 9 آلاف.."طيران ناس" تعلن عن فتح باب التوظيف
براتب يصل لـ 9 آلاف.."طيران ناس" تعلن عن فتح باب التوظيف
منذ 22 دقيقة 1119
دمج الأندية بين الشرق والغرب في ربع نهائي أبطال آسيا 2023
دمج الأندية بين الشرق والغرب في ربع نهائي أبطال آسيا 2023
منذ 34 دقيقة 1156
شاهد.. مهيرة عبدالعزيز تبهر جمهورها بإطلالة شتوية جذابة
شاهد.. مهيرة عبدالعزيز تبهر جمهورها بإطلالة شتوية جذابة
منذ 47 دقيقة 136
المملكة تطالب إيران بوقف التجاوزات في برنامجها النووي والكف عن المماطلة
المملكة تطالب إيران بوقف التجاوزات في برنامجها النووي والكف عن المماطلة
منذ 50 دقيقة 1110
بالفيديو.. ردة فعل الملك عبدالله حينما وجد كتبًا تهاجم المملكة في إيران
بالفيديو.. ردة فعل الملك عبدالله حينما وجد كتبًا تهاجم المملكة في إيران
منذ ساعة 1265
وفاة محمد قاري إثر أزمة قلبية في جدة
وفاة محمد قاري إثر أزمة قلبية في جدة
منذ ساعة 444
عبدالرحمن بن مساعد: تغيير مدرب الهلال سيكون للأسوأ
عبدالرحمن بن مساعد: تغيير مدرب الهلال سيكون للأسوأ
منذ ساعة 1234