شاهد.. مهيرة عبدالعزيز تبهر جمهورها بإطلالة شتوية جذابة

أبوظبي (صدى):
نشرت المذيعة والفنانة الاماراتية مهيرة عبد العزيز صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية تبرز جمالها.
وبينت الصور مهيرة عبد العزيز، مرتدية بدلة انيقة من الجلد باللون الأسود مكونة من جاكيت مع بنطال مجسم أيضا بنفس اللون؛ ونسقت معها ببالطو فرو طويل باللون الأخضر وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وظهرت مهيرة، بتسريحة شعر منسدلة عبر اكتافها وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها، وأبرزت، إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج، وألوان ترابية لتبرز جمال ملامحها.