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بالفيديو.. ردة فعل الملك عبدالله حينما وجد كتبًا تهاجم المملكة في إيران

منذ ساعة
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بالفيديو.. ردة فعل الملك عبدالله حينما وجد كتبًا تهاجم المملكة في إيران

عادل الحربي (صدى):
كشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سابقاً، الدكتور عبدالله التركي، موقفين حدثا له خلال زيارته لإيران برفقة الملك عبدالله حينما كان ولياً للعهد، وكذلك أثناء مشاركته بأحد مؤتمرات الفقه الإسلامي.

وقال عبدالله التركي إن الموقف الأول وقع له خلال زيارته لإيران برفقة الملك عبدالله حينما كان ولياً للعهد للمشاركة بأحد المؤتمرات، مبينا أنه لاحظ امتداح بعض الإيرانيين للملك عبدالله قبل أن يتوجه لمعرض الكتاب بطهران ويجد أكثر من 20 كتاباً مسيئاً للمملكة.

وأكد التركي أن تلك الكتب عرضت على الملك عبدالله الذي استغربها برغم المدح الذي يجده هناك له، منوهاً إلى أن الدول التي تدعم الطائفية يتحدث البعض فيها بكلام لكن الواقع يُخالفه.

وأضاف أن الموقف الثاني كان خلال انعقاد أحد مؤتمرات الفقه الإسلامي عام 1397هـ واستمع إلى أحد الأشخاص يتحدث باللغة العربية بالإذاعة الروسية، وينتقد المؤتمر وأن المملكة جمعت فيه العلماء لدعم مواقفها ومنهجها وطريقتها، لافتا إلى أنه شعر بالسرور كون هذا الأمر يؤكد منهج المملكة ومدى نجاح المؤتمر في الوصول لمتابعات عالمية، كما أنه لم يهتم بما قاله المذيع أو مدى اقتناعه بالمنهج صحيح من عدمه.

المملكة
الملك عبدالله بن عبدالعزيز
الدكتور عبدالله التركي
مؤتمرات الفقه الإسلامي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56054
منذ 46 دقيقة
يعني الموقفين هما استغراب الملك عبدالله والاخر هو سروره فقط

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أحدث التعليقات

shipface
انقلعي بس والله شكلك قبيح وأتمنى من اسرائيل أن تستضيفك علشاني قلت شكلك قبيح وتعطيك جوائز
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه يبدو ان محمد رمضان يبحث عن استفزاز الاخرين بحركاته وافعاله
ابو عمار
حسبي الله عليه الخسيس
ابو عمار
ههههههههههههههههه حتى الحمير ادخلوها في المنشطات الجنسيه
ابو عمار
الله يرحمه

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