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عبدالرحمن بن مساعد: تغيير مدرب الهلال سيكون للأسوأ

منذ 4 ساعات
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عبدالرحمن بن مساعد: تغيير مدرب الهلال سيكون للأسوأ

نواف السالم (صدى):
رأى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، أن تغيير المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، في تلك الفترة سيكون للأسوأ.

وقال سموه: "أنا ممن يرى أن تغيير المدرب في نصف الموسم في الغالب، يكون تغيير للأسوأ، وأرى أن مشكلة الهلال هي هبوط مستوى أكثر من 8 لاعبين منهم الأجانب".

وأضاف الأمير عبد الرحمن: "هذا رأيي وأحترم رأي من يطالب بتغيير المدرب، وكل الرأيين قد يكونا خطأً أو صوابًا".

وكانت جماهير الهلال قد طالبت بإقالة جارديم، بعد الخسارة في مباراة ديربي الرياض على يد النصر 2-0.

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الهلال
عبدالرحمن بن مساعد
مدرب الهلال
ليوناردو جارديم

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 292
منذ ساعة
نقطنابسكاتك وخل الهلال بحاله أنت وصديقك ولدجابر،
جاتك الغيره من بن نافل اللي أزال قصيدتك العالميه صعبه قويه .

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أحدث التعليقات

العالمية جبتها بيدية ✌️
الا الكوري لا يروح
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه امحق سواق
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما فيه شي لانها صور للجمال والزينه والذكرى احيانا

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