عبدالرحمن بن مساعد: تغيير مدرب الهلال سيكون للأسوأ

نواف السالم (صدى):
رأى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، أن تغيير المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، في تلك الفترة سيكون للأسوأ.
وقال سموه: "أنا ممن يرى أن تغيير المدرب في نصف الموسم في الغالب، يكون تغيير للأسوأ، وأرى أن مشكلة الهلال هي هبوط مستوى أكثر من 8 لاعبين منهم الأجانب".
وأضاف الأمير عبد الرحمن: "هذا رأيي وأحترم رأي من يطالب بتغيير المدرب، وكل الرأيين قد يكونا خطأً أو صوابًا".
وكانت جماهير الهلال قد طالبت بإقالة جارديم، بعد الخسارة في مباراة ديربي الرياض على يد النصر 2-0.
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