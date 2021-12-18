النصر يطالب الاتحاد بدفع الشرط الجزائي بعقد حمدالله

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة النصر، ستخاطب نظيرتها في نادي الاتحاد رسميًّا، في حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله الشرط الجزائي.
وأوضحت المصادر، أن النصر سيطالب إدارة الاتحاد بتحمل قيمة المبلغ، المطلوب في عقد لاعبه السابق حمدالله.
ومن جانبه صرح عبد الرحيم حمد الله، شقيق ووكيل أعمال لاعب النصر السابق، أن موكله يعد لاعبًا حرًا استنادًا إلى رسالة بريد إلكتروني رسمية تلقاها اللاعب قبل 15 يومًا كان عنوانها تم إلغاء العقد رسميًّا بخلاف مضمونها، بحسب الرياضية.
وأوضح شقيق حمدالله أن مضمون الرسالة هو: "من الآن أنت خارج حساباتنا ونطلب منك دفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين".
وكان حمدالله انضم إلى النصر في 2018، وحقق العديد من الإنجازات، قبل توتر العلاقة بينه والإدارة، التي فسخت عقده في نوفمبر الماضي.
وأعلن الاتحاد رسميا ضم مهاجم النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم ونصف.
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