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النصر يطالب الاتحاد بدفع الشرط الجزائي بعقد حمدالله

منذ 19 ساعة
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النصر يطالب الاتحاد بدفع الشرط الجزائي بعقد حمدالله

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة النصر، ستخاطب نظيرتها في نادي الاتحاد رسميًّا، في حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله الشرط الجزائي.

وأوضحت المصادر، أن النصر سيطالب إدارة الاتحاد بتحمل قيمة المبلغ، المطلوب في عقد لاعبه السابق حمدالله.

ومن جانبه صرح عبد الرحيم حمد الله، شقيق ووكيل أعمال لاعب النصر السابق، أن موكله يعد لاعبًا حرًا استنادًا إلى رسالة بريد إلكتروني رسمية تلقاها اللاعب قبل 15 يومًا كان عنوانها تم إلغاء العقد رسميًّا بخلاف مضمونها، بحسب الرياضية.

وأوضح شقيق حمدالله أن مضمون الرسالة هو: "من الآن أنت خارج حساباتنا ونطلب منك دفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين".

وكان حمدالله انضم إلى النصر في 2018، وحقق العديد من الإنجازات، قبل توتر العلاقة بينه والإدارة، التي فسخت عقده في نوفمبر الماضي.

وأعلن الاتحاد رسميا ضم مهاجم النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم ونصف.

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النصر
الاتحاد
عبدالرزاق حمدالله
شقيق حمدالله

التعليقات

محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 231
منذ 23 دقيقة
ما ضيع حمدالله الا وكيل أعماله المفروض التسويه مع النصر ثم يوقع أما التوقيع قبل دفع الشرط الجزائي وبدون تسويه فهي مشكلة حمدالله ووكيل أعماله

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
ما ضيع حمدالله الا وكيل أعماله المفروض التسويه مع النصر ثم يوقع أما التوقيع قبل دفع الشرط الجزائي وبدون تسويه فهي مشكلة حمدالله ووكيل...
نجاة محمد
الله يعينكم
نجاة محمد
ما فيها شئ بس نادي الفقر غاوي مشاكل
نجاة محمد
مبروك فوز قطر
مرام
أول شيء لزم قبل كل مباراة يكون فيه تهيئة للاعبين

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