شاهد.. تطورات الحالة الصحية لزوجة وأطفال محمد الشمري

عادل الحربي (صدى):
كشف أحد الأصدقاء المقربين من مشهور "سناب شات" الراحل محمد الشمري- رحمه الله- عن آخر تطورات حالة أسرته الصحية.
وأوضح "عبدالرحمن العمار" أن زوجة الشمري وأبنائه الثلاثة يرقدون في أحد المستشفيات، بعد تعرضهم للحادث الذي أسفر عن وفاة الشمري، واثنين من أطفاله.
وأكد صديق الراحل، أن حالتهم الصحية مستقرة جدًا ويتلقون الرعاية والعلاج اللازم، مشيرا إلى أن حالة زوجته النفسية سيئة جدًا بسبب رحيل زوجها وطفليها- رحمهم الله-.
يذكر أنه سادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة محمد الشمري واثنين من أبناءه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: "ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض".
اقرأ أيضا