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شاهد.. تطورات الحالة الصحية لزوجة وأطفال محمد الشمري

منذ 5 ساعات
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شاهد.. تطورات الحالة الصحية لزوجة وأطفال محمد الشمري

عادل الحربي (صدى):
كشف أحد الأصدقاء المقربين من مشهور "سناب شات" الراحل محمد الشمري- رحمه الله- عن آخر تطورات حالة أسرته الصحية.

وأوضح "عبدالرحمن العمار" أن زوجة الشمري وأبنائه الثلاثة يرقدون في أحد المستشفيات، بعد تعرضهم للحادث الذي أسفر عن وفاة الشمري، واثنين من أطفاله.

وأكد صديق الراحل، أن حالتهم الصحية مستقرة جدًا ويتلقون الرعاية والعلاج اللازم، مشيرا إلى أن حالة زوجته النفسية سيئة جدًا بسبب رحيل زوجها وطفليها- رحمهم الله-.

يذكر أنه سادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة محمد الشمري واثنين من أبناءه في الحادث المروع، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته، في مقطع فيديو قال فيه: "ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض".

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سناب شات
محمد الشمري
وفاة محمد الشمري

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 758
منذ ساعة
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب
اللهم اشف اهله وأجبر مصابهم يا حي يا قيوم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
بداء نشر الغسيل بينهن
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : لا و عذاب ولي البنت و يا ويله؛ كل شخص ليبرالي و فاسد يبحث عن الفلاشات والشهرة...
A.awad
تكفى يافلمنجو خـذوووووه....حتى سفرجي في مطعم شعبي مايصلح...

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