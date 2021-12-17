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بالفيديو .. فيصل أبوثنين: الاتحاد عليه الحذر من صفقة حمدالله

منذ يوم
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بالفيديو .. فيصل أبوثنين: الاتحاد عليه الحذر من صفقة حمدالله

نواف السالم (صدى):
قال لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، فيصل أبوثنين، إن الاتحاد فريق قوي، وعليه الحذر من صفقة اللاعب عبدالرزاق حمدالله.

وأكد أن "حمدالله" يعد خيار مثالي لسد خانة رأس الحربة، كما أنه هداف إلا أن مشكلته الوحيدة أنه "نفسية" فلا يمكن التنبؤ بما سيفعله لذا فعلى النادي الحذر معه، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج "MBC في أسبوع" المذاع على قناة "MBC".

وأضاف أن بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان ستكون محصورة على أندية الهلال، والاتحاد، والشباب، والنصر، مشيدًا بأداء فريق ضمك في الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، انتقد تراجع أداء فريق نادي الهلال في المباريات التي خاضها مؤخرًا ، مشددًا على ضرورة أن تساند الإدارة مدرب الفريق، ليوناردو جارديم، بجانب تقييم وضع اللاعبين الأجانب.

النصر
الشباب
الهلال
الاتحاد
نادي الهلال
ضمك
ليوناردو جارديم

التعليقات

ناصر
ناصر عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
اسمك ابو اثنين هه

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أحدث التعليقات

فؤاد عبدالعزيز عواد
مقال رائع👏👍 يتضمن معلومات طبية ونصائح جداً مفيدة أحسنت الكاتب أبو محمد وبارك الله فيك
ربيعان الربيعان
لو كان الاستمطار سهل لما كان الامن المائي مشكله لكثير من الدول
عوض فريح
الله يرحم موتاهم ويشفي المصابين
خلود
فعلا تعلم منهم
ناصر
اسمك ابو اثنين هه

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