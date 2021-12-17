الموارد البشرية" تكشف تفاصيل جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها.
ونصح قرار الوزارة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" من المادة 229 من نظام العمل بالصياغة الجديدة، وذلك بحسب ما نزلته جريدة "أم القرى".
الجدير بالذكر أن الغرامات في الجدول الجديد تبدأ من ألف ريال، وتختلف بحسب فئة العاملين، موضحة تفاصيل المخالفات على الرابط التالي هنا