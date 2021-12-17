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الموارد البشرية" تكشف تفاصيل جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها

منذ 20 ساعة
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الموارد البشرية" تكشف تفاصيل جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها.

ونصح قرار الوزارة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" من المادة 229 من نظام العمل بالصياغة الجديدة، وذلك بحسب ما نزلته جريدة "أم القرى".

الجدير بالذكر أن الغرامات في الجدول الجديد تبدأ من ألف ريال، وتختلف بحسب فئة العاملين، موضحة تفاصيل المخالفات على الرابط التالي هنا

مخالفات
الموارد البشرية
التنمية الاجتماعية
عقوبات
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التعليقات

frhan Al nazi
frhan Al nazi عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
خلاص دمروا المنشأه الصغيره والمتوسطه
في غراماتكم
نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره وولي عهده الأمين حفظهم الله
هذي الغرامات تدمير للمنشآت
محمد
محمد عدد التعليقات : 114
منذ 13 ساعة
ياساتر الشحاذة أهون من ان يفتح الشخص منشأة يسترزق منها
سليمان
سليمان عدد التعليقات : 2
منذ 12 ساعة
الله المستعان بعد مارحلوا الاجانب من تملك المؤسسات وشبعوا بدأ الضغط على المواطن المسكين
محمد الجهني
محمد الجهني عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
التستر جريمه والمتستر خائن للوطن شبابنا وبناتنا عاطلون يكفي

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