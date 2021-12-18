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ولي العهد يطلق المخطط العام لمشروع "وسط جدة" لتطوير وجهة عالمية في قلب جدة

منذ يوم
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ولي العهد يطلق المخطط العام لمشروع "وسط جدة" لتطوير وجهة عالمية في قلب جدة

الرياض (صدى):
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" ("نيو جدة داون تاون" سابقاً)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويأتي إطلاق المخطط العام لمشروع وسط جدة في إطار اهتمام سمو ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، حيث يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة.

كما يستهدف مشروع "وسط جدة" تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بـ 47 مليار ريال بحلول العام 2030، حيث سيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي "دار أوبرا، متحف، أستاد رياضي، الأحواض المحيطية و المزارع المرجانية"، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، حيث ستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة "سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية" بمعايير عالمية، بجانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة، كما سيضم المشروع مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما يستهدف المشروع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

وقد تم اعتماد تصاميم عصرية بمعايير عالمية للمشروع مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني والمستوحاة من فنون العمارة الحجازية الأصيلة مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات العالمية، بحيث تصبح "وجهة ذكية" تعتمد على التقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة، ما سيسهم في دعم الاستدامة البيئية بما يتناغم مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث شارك في تصميم المخطط العام أكثر من 500 مهندس واستشاري، يمثلون خمسة من أفضل دور الخبرة في العالم.

كما يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة مع توفير أفضل نمط حياة للسكان والزوار، حيث يتمتع مشروع "وسط جدة" بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل و خارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم. كما ستشكل المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة والخدمات العامة 40 % من مساحة المشروع.

ويعد المشروع أحد الاستثمارات المحلية النوعية لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، واستحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

يذكر أنه جرى تأسيس الشركة المطورة للمشروع "شركة وسط جدة للتطوير" من قبل صندوق الاستثمارات العامة سنة 2019، واعتماد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد - حفظه الله -، والتي ستنفذ المشروع على ثلاث مراحل تكتمل الأولى منها بنهاية العام 2027، ليبدأ معها مشروع "وسط جدة" في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل المملكة وخارجها، وتعمل الشركة حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ كافة المراحل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

جدة
ولي العهد
مشروع
وسط جدة

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 344
منذ 20 ساعة
انطلقنا انطلاقة معنى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمنطق عمل وصدق وواضح
وافي
وافي عدد التعليقات : 986
منذ 19 ساعة
طيب
زاير
زاير عدد التعليقات : 44
منذ 35 دقيقة
الشعب السعودي يريد حل مشكلة البطالة والفقر وغلاء الأسعار وتطوير الخدمات الصحية والطرق والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية بشكل صحيح وبناء إقتصاد حقيقي مستدام في جميع المجالات، الترفيه ترف وليس ضرورة حتمية.
محمد
محمد عدد التعليقات : 44
منذ 33 دقيقة
المواطن المسكين يريد تخفيض الضرائب والرسوم والمخالفات وغلاء المعيشة اذا توفرت له فهي عنده أفضل من مليون ترفيه.
خالد
خالد عدد التعليقات : 44
منذ 31 دقيقة
...........

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أحدث التعليقات

هلالي
الصبر عليه مضيعت للوقت واهدار لنقاط والبطولات ماعنده اي فكر كروي مجرد اسم يمكن ينفع للفئات السنية يقعد يعمل تجارب بس للفريق الاول محتاج...
مريم
الله يرحمه ويغفره حمدلله ع سلامتهم
مستعد
يمكن انه مدرب كبير بالفعل ولكنه بالتأكيد لا يناسب الهلال ولا اسلوبه . واتمنى يمشي قبل ما ينكبنا زيادة
ابو براء
ماعنده ماعند جدتي كلام فاضي
محمد
المواطن المسكين يريد تخفيض الضرائب والرسوم والمخالفات وغلاء المعيشة اذا توفرت له فهي عنده أفضل من مليون ترفيه.

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