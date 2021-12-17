قانوني: توقيع أي نادي مع "حمد الله" يعرضه للإيقاف

ماجد محمد (صدى):
أوضح القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أحمد الأمير، أن توقيع نادي الاتحاد مع لاعب نادي النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله، قد يعرضه للإيقاف.
وقال الأمير عبر حسابه على " تويتر " : تناقلت وسائل الاعلام بأن انهاء عقد حمدالله مع النصر ، كان بسبب سلوكه التعسفي ومحاولاته للانتقال إلى نادي آخر.
وأضاف : اي نادي يوقع مع حمدالله سوف يكون في وضع من حرضه على انهاء عقده، واذا تم اثبات التحريض، سوف يعاقب ناديه الجديد بالمنع من التسجيل لفترتين.
وتابع : إذا أقرت فيفا صحة انهاء النصر لعقد حمدالله، واعتبرته انهاء بسبب مشروع، سوف يكون حمدالله في وضع من انهى العقد بدون سبب مشروع، وبالتالي سوف يعتبر ناديه الجديد في وضع من حرضه على انهاء عقده، وسوف يعاقب اللاعب بالايقاف وناديه بالمنع من التسجيل مع تعويض مالي للنصر.