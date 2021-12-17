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قانوني: توقيع أي نادي مع "حمد الله" يعرضه للإيقاف

منذ يوم
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قانوني: توقيع أي نادي مع "حمد الله" يعرضه للإيقاف

ماجد محمد (صدى):
أوضح القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أحمد الأمير، أن توقيع نادي الاتحاد مع لاعب نادي النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله، قد يعرضه للإيقاف.

وقال الأمير عبر حسابه على " تويتر " : تناقلت وسائل الاعلام بأن انهاء عقد حمدالله مع النصر ، كان بسبب سلوكه التعسفي ومحاولاته للانتقال إلى نادي آخر.

وأضاف : اي نادي يوقع مع حمدالله سوف يكون في وضع من حرضه على انهاء عقده، واذا تم اثبات التحريض، سوف يعاقب ناديه الجديد بالمنع من التسجيل لفترتين.

وتابع : إذا أقرت فيفا صحة انهاء النصر لعقد حمدالله، واعتبرته انهاء بسبب مشروع، سوف يكون حمدالله في وضع من انهى العقد بدون سبب مشروع، وبالتالي سوف يعتبر ناديه الجديد في وضع من حرضه على انهاء عقده، وسوف يعاقب اللاعب بالايقاف وناديه بالمنع من التسجيل مع تعويض مالي للنصر.

النصر
الاتحاد
حمد الله
أحمد الأمير

التعليقات

صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3377
منذ 22 ساعة
كلام فاضي
مايباخ
مايباخ عدد التعليقات : 137
منذ 14 ساعة
المخرج عاوز كدا ، والمشكله يحلها هوا بعدين بين الناديين وكأن شيئا لم يكن
winner4ever
winner4ever عدد التعليقات : 116
منذ 5 ساعات
المشكلة انك محسوب قانوني وباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اقول خل القانون لمن هو يفهمه جيداً
ابو براء
ابو براء عدد التعليقات : 57
منذ 19 دقيقة
ماعنده ماعند جدتي كلام فاضي

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أحدث التعليقات

هلالي
الصبر عليه مضيعت للوقت واهدار لنقاط والبطولات ماعنده اي فكر كروي مجرد اسم يمكن ينفع للفئات السنية يقعد يعمل تجارب بس للفريق الاول محتاج...
مريم
الله يرحمه ويغفره حمدلله ع سلامتهم
مستعد
يمكن انه مدرب كبير بالفعل ولكنه بالتأكيد لا يناسب الهلال ولا اسلوبه . واتمنى يمشي قبل ما ينكبنا زيادة
ابو براء
ماعنده ماعند جدتي كلام فاضي
محمد
المواطن المسكين يريد تخفيض الضرائب والرسوم والمخالفات وغلاء المعيشة اذا توفرت له فهي عنده أفضل من مليون ترفيه.

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