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وفاة مشهور سناب شات "محمد الشمري" وهذا آخر ما قاله

منذ يوم
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وفاة مشهور سناب شات "محمد الشمري" وهذا آخر ما قاله

أميرة خالد (صدى):
توفي أحد مشاهير سناب شات محمد الشمري "أبو فهد، مساء أمس الخميس، إثر حادث مروري.

وظهر الشمري في مقطع فيديو قبل وفاته، يقول فيه: ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الحادث المروري الذي أدى لوفاة شهير السناب شات، على أحد الطرق المؤدية للرياض.

وأوضحت مصادر أن الشمري توفي في حادث تصادم بين سيارتين ، مشيرة إلى وجود أكثر من حالة وفاة وإصابات خطرة.

وتصدر هاشتاق وفاة محمدالشمري قائمة تريند موقع تويتر في المملكة، وسط مشاركة آلاف المغردين والمشاهير الذين نعوا الشمري وقدموا التعازي لأسرته.

الرياض
وفاة
مواقع التواصل الاجتماعي
الحادث
مشهور سناب شات
محمد الشمري

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2090
منذ يوم
الله يغفر له ويرحمه الله يكتبه في الشهداء في هذا اليوم المبارك
القناص
القناص عدد التعليقات : 136
منذ يوم
الله يرحمه
خوخه
خوخه عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنة يارب وامواتنا واموات المسلمين
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16332
منذ يوم
اللهم إنه ضيفك فأكرمه يا كريم يا حليم يا رحمن يا رحيمْ..واجمعه مع الأنبياء والصالحين ،، واجمعنا بهم في جناتك وتحت ظل عرشك ياذا الجلال والإكرام
اللهم اربط على قلوب أهله وذويه واجبر مصابهم يارب العالمين
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56078
منذ يوم
الله يرحمه و يغفر له
صالحومحمد
صالحومحمد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
ألله يرحمة ويغفرله انا لله وانا اليه راجعون
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 758
منذ يوم
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الاعلى يارب
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1040
منذ يوم
رحمه لله وألهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15184
منذ يوم
اللهم ! اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم وأحسن عزاهم فيه.
الراااااقي،،
الراااااقي،، عدد التعليقات : 540
منذ يوم
إنا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الأعلى يااارب
الراااااقي،،
الراااااقي،، عدد التعليقات : 540
منذ يوم
إنا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الأعلى يااارب
بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 163
منذ يوم
الله يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤوال اللهم تجاوز وانس وحشته واكرم نزله ووسع مدخله
اللهم ابدله دار خير من داره اللهم امين
ابوسند
ابوسند عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83824
منذ يوم
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10783
منذ 23 ساعة
ربنا يرجمه برحمته
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10783
منذ 23 ساعة
ربنا يرجمه برحمته
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10783
منذ 23 ساعة
ربنا يرجمه برحمته
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 107
منذ 23 ساعة
انا لله وانا اليه راجعوت غفلا الله لك ولوالدينا وللمسلمين اجمعين
اللهم اسكنه فسيح جنانك وتجاوز عنا وعنه
اللهم الهم اهله وذويه الصبر والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 770
منذ 22 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
الله يحرمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته.
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 210
منذ 21 ساعة
الله يغفرله ويرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5527
منذ 21 ساعة
الله يرحمة ويلهم اهلة الصبر والسلوان
احمد المسرحي
احمد المسرحي عدد التعليقات : 14
منذ 20 ساعة
الله يرحمه ويغفر له ومن كانوا معه ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة يارب وامواتنا واموات المسلمين
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10410
منذ 20 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون ** الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ** ويرحم موتى المسلمين **

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أحدث التعليقات

رااايق
النصر هو من فسخ العقد كيف هو يدفع الشرط الجزائي **؟؟!!!!!
ابو راشد
الحمدلله على سلامتهم ويرحم والدهم ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان انه سميع مجيب
ابو راشد
الحمدلله على سلامتهم ويرحم والدهم ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان انه سميع مجيب
رااايق
إنا لله وإنا إليه راجعون ** الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ** ويرحم موتى المسلمين **
ابومحمد
جزاة الله خير

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