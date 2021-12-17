تعليق محمد رمضان على "الشيشة" في العراق يستفز الجمهور

القاهرة (صدى):
استفز الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره بطريقة تعيقه على الانتقادات التي وجهت له، بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية وهو يدخن الشيشة.
وعلق محمد رمضان قائلاً: "كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام".
وانهالت الانتقادات من قبل الجمهور على محمد رمضان بعد سخريته من الأمر، واصفينه بأنه يقدم مثالا "سيئا" للشباب والمراهقين -على حد قولهم-.
وكان محمد رمضان قد تعرض لهجوم واسع خلال الأيام الأخيرة، بسبب سلوكه خلال اللقاء الذي أثار استنكارا واسعا لما فعله.
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