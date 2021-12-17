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تعليق محمد رمضان على "الشيشة" في العراق يستفز الجمهور

منذ 5 ساعات
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تعليق محمد رمضان على "الشيشة" في العراق يستفز الجمهور

القاهرة (صدى):
استفز الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره بطريقة تعيقه على الانتقادات التي وجهت له، بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية وهو يدخن الشيشة.

وعلق محمد رمضان قائلاً: "كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام".

وانهالت الانتقادات من قبل الجمهور على محمد رمضان بعد سخريته من الأمر، واصفينه بأنه يقدم مثالا "سيئا" للشباب والمراهقين -على حد قولهم-.

وكان محمد رمضان قد تعرض لهجوم واسع خلال الأيام الأخيرة، بسبب سلوكه خلال اللقاء الذي أثار استنكارا واسعا لما فعله.

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مصر
العراق
منوعات
محمد رمضان
شيشة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56053
منذ 21 دقيقة
هههههههههههههههههههههه يبدو ان محمد رمضان يبحث عن استفزاز الاخرين بحركاته وافعاله

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أحدث التعليقات

shipface
انقلعي بس والله شكلك قبيح وأتمنى من اسرائيل أن تستضيفك علشاني قلت شكلك قبيح وتعطيك جوائز
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه يبدو ان محمد رمضان يبحث عن استفزاز الاخرين بحركاته وافعاله
ابو عمار
حسبي الله عليه الخسيس
ابو عمار
ههههههههههههههههه حتى الحمير ادخلوها في المنشطات الجنسيه
ابو عمار
الله يرحمه

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