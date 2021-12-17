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كواليس انتقال "حمدالله" إلى الاتحاد

منذ ساعة
2303
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كواليس انتقال "حمدالله" إلى الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
كشف حمد الدوسري، الصديق المقرب للاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، تفاصيل انتقال الأخير إلى صفوف الاتحاد.

وذكر "الدوسري" أن الاتحاد أجرى مفاوضاته مع اللاعب لمدة 4 أيام فقط، مضيفا أن المفاوضات بدأت الأحد وانتهت الخميس.

وأضاف أن "حمد الله" تنازل عن أشياء كبيرة من أجل الانتقال إلى الاتحاد، حيث تنازل عن مقدم العقد، الذي يمثل حوالي 50% من قيمة راتبه.

وأكد أن اللاعب عن تنازل عن مميزات العقد وأشياء كثيرة من أجل التوقيع مع الاتحاد، مقدمًا الشكر لـ"حامد البلوي" على المرونة بين الطرفين".

 

الاتحاد
نادي الاتحاد
حمد الدوسري
حمدالله
عبد الرزاق حمد الله

التعليقات

الوفاء طبعي
الوفاء طبعي عدد التعليقات : 3376
منذ 59 دقيقة
نشوف اللي تنازل،، كل شي يبان،، ياخبر اليوم بمليون،، بكرة بلاش
جريح الزمن
جريح الزمن عدد التعليقات : 1
منذ 55 دقيقة
يا رجال قولوا غير ذا الكلام انا قالي واحد مغربي ان حمدلله راح يروح للاتحاد اول ما فسخوا عقده من نادي النصر ويالفعل كلام اللي قالي كان صحيح

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أحدث التعليقات

haijah
طيب متى يتزوجون
الشاعر مهدي محمد الشناني
جزاه الله خير الجزاء واطال الله في عمره
نصراوي سابق
محمد الدويش أنت أول المتطفلين والمطرودين من نادي النصر . مطرود بقرار من فيصل بن تركي الرئيس السابق للنصر بسبب تطفلك وتدخلك فيما لا...
جريح الزمن
يا رجال قولوا غير ذا الكلام انا قالي واحد مغربي ان حمدلله راح يروح للاتحاد اول ما فسخوا عقده من نادي النصر ويالفعل كلام...
frhan Al nazi
خلاص دمروا المنشأه الصغيره والمتوسطه في غراماتكم نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره وولي عهده...

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