كواليس انتقال "حمدالله" إلى الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
كشف حمد الدوسري، الصديق المقرب للاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، تفاصيل انتقال الأخير إلى صفوف الاتحاد.
وذكر "الدوسري" أن الاتحاد أجرى مفاوضاته مع اللاعب لمدة 4 أيام فقط، مضيفا أن المفاوضات بدأت الأحد وانتهت الخميس.
وأضاف أن "حمد الله" تنازل عن أشياء كبيرة من أجل الانتقال إلى الاتحاد، حيث تنازل عن مقدم العقد، الذي يمثل حوالي 50% من قيمة راتبه.
وأكد أن اللاعب عن تنازل عن مميزات العقد وأشياء كثيرة من أجل التوقيع مع الاتحاد، مقدمًا الشكر لـ"حامد البلوي" على المرونة بين الطرفين".