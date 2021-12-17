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كبير آسيا يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد

منذ ساعة
1448
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كبير آسيا يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد

طلال الغامدي (صدى):
عاود كبير آسيا تدريباته، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لمواجهة الرائد مساء الاثنين المقبل على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وشملت الحصة التدريبية للهلال على الجانبين البدني والفني.

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في مواجهة النصر إلى جانب تطبيقات تكتيكيية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.

وشارك محمد البريك في المران وذلك بعد تشافيه من فيروس كورونا وانهاء الحجر الصحي، وتابع رئيس مجلس إدارة النادي الاستاذ فهد بن سعد بن نافل، الحصة التدريبية كما أنه من المقرر مواصلة الفريق صباح يوم غد تدريباته الاعتيادية في مقر النادي.

الرائد
كأس خادم الحرمين الشريفين
تدريبات
استاد الملك فهد الدولي
يعاود
كبير_آسيا

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 601
منذ 44 دقيقة
يعقب يعقب يعقب مهو كبير آسيا

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
يقصد أثناء حياته
برنس
يعقب يعقب يعقب مهو كبير آسيا
الوفاء طبعي
الآسيوية صعبة قوية
سلطان
صراحه نقصان عقل وايش دخل الاهلى ...الفراج بجد انك اعلامي فاشل
احمد
عجلوا علينا تكفون فكونا من هالزحمة الله يجزاكم خير

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