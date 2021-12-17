عايد الرشيدي : حمدالله لازال نصراوي وهناك أطراف حرضته على فسخ العقد ( فيديو)

ماجد محمد (صدى):
أوضح عايد الرشيدي أن حمد الله لا زال نصراوي، لافتا إلى أن هناك إجراءات قانونية يجب على اللاعب أو النادي انهائها قبل فسخ العقل، لافتا إلى أن حمد الله لديه خطاب بفسخ العقد حيث اعتمد عليه وهذا إجراء غير قانوني.
وأكد أن هناك أطراف أخرى هي التي حرضت حمد الله على فسخ العقد، لافتا إلى أنه يتوجب على الفيفا إسقاط اللاعب ضمن الإجراءات المفترضة.
وتابع، اذا تم مفاوضة اللاعب قبل ٦ أشهر فإن النادي يعاقب، حيث أن اللاعب لازال نصراوي ولم تخاطب إداره الاتحاد سواء لجنة الإحتراف أو النصر بأنهم يريدون هذا اللاعب وإنما كانت مجرد اتصالات بين اللاعب و إداره نادي الاتحاد وهذا الأمر يعاقب عليه القانون