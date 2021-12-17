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عايد الرشيدي : حمدالله لازال نصراوي وهناك أطراف حرضته على فسخ العقد ( فيديو)

منذ ساعة
1421
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عايد الرشيدي : حمدالله لازال نصراوي وهناك أطراف حرضته على فسخ العقد ( فيديو)

ماجد محمد (صدى):
أوضح عايد الرشيدي أن حمد الله لا زال نصراوي، لافتا إلى أن هناك إجراءات قانونية يجب على اللاعب أو النادي انهائها قبل فسخ العقل، لافتا إلى أن حمد الله لديه خطاب بفسخ العقد حيث اعتمد عليه وهذا إجراء غير قانوني.

وأكد أن هناك أطراف أخرى هي التي حرضت حمد الله على فسخ العقد، لافتا إلى أنه يتوجب على الفيفا إسقاط اللاعب ضمن الإجراءات المفترضة.

وتابع، اذا تم مفاوضة اللاعب قبل ٦ أشهر فإن النادي يعاقب، حيث أن اللاعب لازال نصراوي ولم تخاطب إداره الاتحاد سواء لجنة الإحتراف أو النصر بأنهم يريدون هذا اللاعب وإنما كانت مجرد اتصالات بين اللاعب و إداره نادي الاتحاد وهذا الأمر يعاقب عليه القانون

النصر
الاتحاد
لجنة الاحتراف
حمدالله
عايد الرشيدي

التعليقات

صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3374
منذ 46 دقيقة
احلف ههههههه طارت الطيور بأرزاقها
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10783
منذ 41 دقيقة
اي تحريض هداك الله دا مطرود من ادارة النصر

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أحدث التعليقات

ابومحمد
حتى وجدنا زوجات قتل زوجها وهو لم يقدم حتى شكوى ضدها طول حياته سلامات يالحبيب كيف قتلت زوجها وهو لم يقدم شكوى الرجال مات...
الروقي
الي جهنم وبس المصير
الروقي
كلكن شيكي بيكي لزه لهاولزه ليكي
نجاة محمد
الله يرحمه برحمته
الروقي
كلنك شيكي بيكي لزه لهاولزه ليكي

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