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شاهد..سفير فرنسا لدى المملكة يكشف سبب تفضيله التحدث بالعربية

منذ ساعة
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شاهد..سفير فرنسا لدى المملكة يكشف سبب تفضيله التحدث بالعربية

الرياض (صدى):
أوضح سفير فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي، الأسباب التي جعلته يحب اللغة العربية وأهميتها في عمله اليومي كسفير فرنسا لدى المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وقال السفير إن يحب اللغة العربية لأنها من أقدم اللغات وأجملها، حيث أنه يعضق الشعر العربي والأغاني العربية.

وأضاف أن عمله الدبلوماسي في فلسطين والمغرب وأبوظبي والرياض ساعده أكثر على إجادة العربية بطلاقة، حيث يحرص حالياً على التحدث بها يومياً مع أصدقائه ومتابعة الأخبار والتطورات في المملكة.

وأشار إلى أن رحلته مع اللغة العربية بدأت منذ عام 1992م في جامعة ستراسبورغ في فرنسا، حيث واصل دراستها بمعهد اللغة العربية في القاهرة، ونال شهادة إجادة العربية بالفصحى والعامية عام 1994م.

اللغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية
سفير فرنسا لدى المملكة

التعليقات

democracy
democracy عدد التعليقات : 1
منذ 57 دقيقة
تعرف تعشقها بالثاني بس يالفرنسي أنقلع لا عيني تشوفك ياللي تكذب على العتبان وتترك الرأس المدبر لمقتل خاشقجي

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أحدث التعليقات

ابومحمد
حتى وجدنا زوجات قتل زوجها وهو لم يقدم حتى شكوى ضدها طول حياته سلامات يالحبيب كيف قتلت زوجها وهو لم يقدم شكوى الرجال مات...
الروقي
الي جهنم وبس المصير
الروقي
كلكن شيكي بيكي لزه لهاولزه ليكي
نجاة محمد
الله يرحمه برحمته
الروقي
كلنك شيكي بيكي لزه لهاولزه ليكي

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