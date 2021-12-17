عمال يصدمون من رؤية كائن غريب ومرعب أثناء عودتهم من العمل ليلا

كانبرا (صدى):
تفاجأ ثلاثة عمال برؤية مخلوق غريب ومفزع دب في قلوبهم الرعب بعد رؤيته بإحدى الغابات أثناء عودتهم إلى منازلهم في بلدة نائية في أستراليا.
وكان العمال داخل سياراتهم عائدين من العمل في حقول المزارع في جيمنا ، كوينزلاند، عندما شاهدوا شخصية تشبه القرد على جانب الطريق.
وأشاروا إلى أن هذا المخلوق يشبه القرد، كما أن شعر أو فروه أحمر غامق يغطيان جسده، لافتين إلى اعتقادهم في البداية أنه خنزير أو حيوان كبير جدًا حتى اقتربوا ليروا شكله السطحي يشبه القردة.
وأكدوا بأنهم لم يسبق لهم خوض مثل هذه التجربة الخارقة للطبيعة، وبالكاد ناموا في تلك الليلة من شدة الخوف