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عامل ينقذ محطة بنزين قبل احتراقها
منذ 14 ساعة
1784
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 56071
منذ ساعة
يبدو ان الحريق بفعل فاعل
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