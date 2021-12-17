فيديو مؤثر تنشره" زينب العسكري" لوالدتها قبل رحيلها بأيام

المنامة (صدى):
نشرت الفنانة البحرينية، زينب العسكري فيديو لوالدتها عبرت من خلاله عن حزنها الشديد لفقدانها، حيث توفت والدتها قبل أيام بعد صراع مع المرض.
وشاركت الفنانة زينب مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وذلك من داخل منزلها أثناء زيارة والدتها والتي ظهرت على كرسي متحرك، وكانت ابنتها تقبل رأسها.
وعلقت زينب قائلة : "جئتني يا أمي لتودعيني؟ أكان هذا آخر لقاء بيننا؟ رغم تعب وصعوبة السفر عليك الا أنك تحملتيه من أجل الا تحرميني من سعادة وجودك معي ومع بناتي، جئتي لتطمئني على تفاصيل حياتي وانتي بعيدة عني" .
وتفاعل العديد من النجوم مع الفيديو المتشور، حيث علقت الفنانة هيفاء حسين:" حبيبتي يا زينب الله يكون بعونج ويمسح على قلبج ويرحمها يارب، صدقيني هي الحين ارتاحت ومو محتاجة غير الدعاء والصدقة والصبر على فرقاها، الله يسكنها فسيح جناته يارب" كما علق أيضا كل من المهرة البحرينية، والشاعرة نجاح المساعيد