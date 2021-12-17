نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

منح الجنسية السعودية للممثل السوري ⁧‫محمد القس‬⁩

منذ ساعتين
1843
1
منح الجنسية السعودية للممثل السوري ⁧‫محمد القس‬⁩

أميرة خالد (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الجنسية السعودية للممثل السوري ⁧‫محمد القس‬⁩ .

وقال القس:"أرفع أسمى آيات الشكر و العرفان و الولاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير الملهم المجدد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتشريفي وتكريمي بمنحي الجنسية السعودية، معاهداً الله أن أكون في خدمة ديني و مليكي ووطني".

وتابع :"و إنني بعد حمدالله و شكره أولاً و أخيراً على نعمة السعودية العظمى..فإن حملي لهذه الجنسية العظيمة هو تكليف قبل أن يكون فخراً و تشريفاً أدعو الله أن يعينني على أداء واجبها"، وذلك بحسب ما نشره على حسابه بموقع "تويتر".

يذكر أن الممثل " محمد القس" شارك في كثير من المسلسلات و الأفلام السعودية، وحصل على عدد من الجوائز.

 

السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأفلام
مسلسلات
محمد القس

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10783
منذ 44 دقيقة
مبروك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابومحمد
حتى وجدنا زوجات قتل زوجها وهو لم يقدم حتى شكوى ضدها طول حياته سلامات يالحبيب كيف قتلت زوجها وهو لم يقدم شكوى الرجال مات...
الروقي
الي جهنم وبس المصير
الروقي
كلكن شيكي بيكي لزه لهاولزه ليكي
نجاة محمد
الله يرحمه برحمته
الروقي
كلنك شيكي بيكي لزه لهاولزه ليكي

أخر الأخبار

عمال يصدمون من رؤية كائن غريب ومرعب أثناء عودتهم من العمل ليلا
عمال يصدمون من رؤية كائن غريب ومرعب أثناء عودتهم من العمل ليلا
منذ دقيقتين 94
كبير آسيا يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد
كبير آسيا يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد
منذ 4 دقائق 1091
خالد النمر : النوم في أماكن مغلقة مع إشعال الخطب أثناء "المربعانية" قد يسبب الوفاة
خالد النمر : النوم في أماكن مغلقة مع إشعال الخطب أثناء "المربعانية" قد يسبب الوفاة
منذ 15 دقيقة 1096
بالفيديو .. فيصل أبوثنين: الاتحاد عليه الحذر من صفقة حمدالله
بالفيديو .. فيصل أبوثنين: الاتحاد عليه الحذر من صفقة حمدالله
منذ 16 دقيقة 1208
شاهد.. أول برج للاتصالات اللاسلكية في المملكة منذ 90 عاما
شاهد.. أول برج للاتصالات اللاسلكية في المملكة منذ 90 عاما
منذ 22 دقيقة 1105
بالفيديو .. فتاة تلقي بنفسها أمام عجلات قطار المترو
بالفيديو .. فتاة تلقي بنفسها أمام عجلات قطار المترو
منذ 27 دقيقة 300
استشاري القلب : ارتفاع الكوليسترول والتدخين هما أبرز أسباب الجلطات ( فيديو)
استشاري القلب : ارتفاع الكوليسترول والتدخين هما أبرز أسباب الجلطات ( فيديو)
منذ 37 دقيقة 1114
بيتي: أنا محظوظ وسأعود إلى ريفر بليت
بيتي: أنا محظوظ وسأعود إلى ريفر بليت
منذ 43 دقيقة 1375
أبيات شعرية من الأمير عبد الرحمن بن مساعد في ولي العهد
أبيات شعرية من الأمير عبد الرحمن بن مساعد في ولي العهد
منذ 58 دقيقة 1168
عايد الرشيدي : حمدالله لازال نصراوي وهناك أطراف حرضته على فسخ العقد ( فيديو)
عايد الرشيدي : حمدالله لازال نصراوي وهناك أطراف حرضته على فسخ العقد ( فيديو)
منذ ساعة 1417