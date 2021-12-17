أميرة خالد (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الجنسية السعودية للممثل السوري محمد القس .
وقال القس:"أرفع أسمى آيات الشكر و العرفان و الولاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير الملهم المجدد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتشريفي وتكريمي بمنحي الجنسية السعودية، معاهداً الله أن أكون في خدمة ديني و مليكي ووطني".
وتابع :"و إنني بعد حمدالله و شكره أولاً و أخيراً على نعمة السعودية العظمى..فإن حملي لهذه الجنسية العظيمة هو تكليف قبل أن يكون فخراً و تشريفاً أدعو الله أن يعينني على أداء واجبها"، وذلك بحسب ما نشره على حسابه بموقع "تويتر".
يذكر أن الممثل " محمد القس" شارك في كثير من المسلسلات و الأفلام السعودية، وحصل على عدد من الجوائز.