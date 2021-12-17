نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

" العيدان" تكشف عن مهاجمة "أمل الأنصاري" لها بكلمات وألفاظ خارجة

منذ ساعة
371
1
" العيدان" تكشف عن مهاجمة "أمل الأنصاري" لها بكلمات وألفاظ خارجة

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان حالة كبيرة من الجدل بين محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها لرسالة صادمة من الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري، وذلك على خلفية المشاكل التي حدثت بين يعقوب بوشهري، وفاطمة الأنصاري، بعد طلاقهما.

ونشرت العيدان عبر حسابها الخاص في إنستغرام، صورة للرسالة والتي تضمّنت هجومًا حادًا وألفاظًا غير لائقة ضد الأولى، والتي جاء فيها: "مين يشهد لك يا الحصنى، أنت لو فيك الخير وتعرفين الأصول كان ما تتكلمين عن بنات الأصل".

وتابعت: وأنت ما تعرفين السالفة يا سافلة، المهم يا شوقر مامي شكل فيك عقدة نفسية من أي واحدة جميلة وغنية لان لو فيك ذرة جمال أوصيت أو غنى كنا شفناك معرسة ومعيلة، لكن للأسف أنت ما واحدة منهم وما رضي فيك إلا الشوقر دادي قحطة ما ندري هو كان زواج مصلحة ولا ستر".

وأضافت:" ع العموم الله يستر على خلقه وخليقته يا مي المحيميد، إلا صح نبي نسافر أنا وخواتي ونبي شغالة عندنا تشيل لنا الشنط زي ما كنت تشيلها يومها مستخدمة عند وواحدة من الفنانات الشروط: أمها مصرية وتزوجت زواج ستر وتكون فوق الـ45"

بينما علقت العيدان على هذه الرسالة قائلة "هذا هو مستواها الحقيقي، لافتة إلى أنها أرسلت تلك الرسائل من رقمها الأمريكي وليس رقمها الأصلي، قائلة :" بس واضح الأسلوب وطريقة الكلام والخوف يسوي كل شي"،وتابعت في تعليق آخر : ترى أقدر أرد واشتم بس كل واحد يكشف عن أخلاقه الحقيقية.

رسائل
تهاجم
انستجرام
مي العيدان
أمل الأنصاري
كلمات خارجة

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4126
منذ 46 دقيقة
انتي بعد يا ميد ما خليتي احد بحاله فتستاهلين ما يجيك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
الإرهاب يتلاشى إخوان فقاعة أية عباءته تعطي.
أبو عبدالله الحربي
افواة الإخوان أغلقت بتصرف هدم وواضحنا أثبت تصرفات مواليه الإخوان أغلقت.
أبو عبدالله الحربي
والمفاهيم ألتي فهمها كثير وفهمت لمن فهم لله قدرنا ونحن نصنع الأمان لأننا أمان.
أبو عبدالله الحربي
انطلقنا انطلاقة معنى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمنطق عمل وصدق وواضح
ابوبدر
انتي بعد يا ميد ما خليتي احد بحاله فتستاهلين ما يجيك

أخر الأخبار

بالفيديو .. اندلاع حريق بالأشجار في شلال "تمير"
بالفيديو .. اندلاع حريق بالأشجار في شلال "تمير"
منذ 4 دقائق 1060
فيديو مؤثر تنشره" زينب العسكري" لوالدتها قبل رحيلها بأيام
فيديو مؤثر تنشره" زينب العسكري" لوالدتها قبل رحيلها بأيام
منذ 7 دقائق 115
شاهد..شاب من ذوي الإعاقة يمثل المملكة في محافل رياضية دولية
شاهد..شاب من ذوي الإعاقة يمثل المملكة في محافل رياضية دولية
منذ 12 دقيقة 1124
منح الجنسية السعودية للممثل السوري ⁧‫محمد القس‬⁩
منح الجنسية السعودية للممثل السوري ⁧‫محمد القس‬⁩
منذ 29 دقيقة 610
أنباء صادمة .. "حمدالله" وقع مع الاتحاد قبل إتمام المخالصة مع النصر
أنباء صادمة .. "حمدالله" وقع مع الاتحاد قبل إتمام المخالصة مع النصر
منذ 35 دقيقة 1502
الموت يُغيب رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم
الموت يُغيب رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم
منذ 41 دقيقة 1635
القبض على 3 أشخاص لحيازتهم سلاح ومادة مخدرة في الطائف
القبض على 3 أشخاص لحيازتهم سلاح ومادة مخدرة في الطائف
منذ 48 دقيقة 1279
فلامنجو يراقب وضع جارديم مع الهلال
فلامنجو يراقب وضع جارديم مع الهلال
منذ 57 دقيقة 1678
" العيدان" تكشف عن مهاجمة "أمل الأنصاري" لها بكلمات وألفاظ خارجة
" العيدان" تكشف عن مهاجمة "أمل الأنصاري" لها بكلمات وألفاظ خارجة
منذ ساعة 371
بالفيديو..كاتبة : المرأة جزء لا يتجزأ من خطط أستراتيجية كبرى
بالفيديو..كاتبة : المرأة جزء لا يتجزأ من خطط أستراتيجية كبرى
منذ ساعة 1222