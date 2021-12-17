" العيدان" تكشف عن مهاجمة "أمل الأنصاري" لها بكلمات وألفاظ خارجة

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان حالة كبيرة من الجدل بين محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها لرسالة صادمة من الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري، وذلك على خلفية المشاكل التي حدثت بين يعقوب بوشهري، وفاطمة الأنصاري، بعد طلاقهما.
ونشرت العيدان عبر حسابها الخاص في إنستغرام، صورة للرسالة والتي تضمّنت هجومًا حادًا وألفاظًا غير لائقة ضد الأولى، والتي جاء فيها: "مين يشهد لك يا الحصنى، أنت لو فيك الخير وتعرفين الأصول كان ما تتكلمين عن بنات الأصل".
وتابعت: وأنت ما تعرفين السالفة يا سافلة، المهم يا شوقر مامي شكل فيك عقدة نفسية من أي واحدة جميلة وغنية لان لو فيك ذرة جمال أوصيت أو غنى كنا شفناك معرسة ومعيلة، لكن للأسف أنت ما واحدة منهم وما رضي فيك إلا الشوقر دادي قحطة ما ندري هو كان زواج مصلحة ولا ستر".
وأضافت:" ع العموم الله يستر على خلقه وخليقته يا مي المحيميد، إلا صح نبي نسافر أنا وخواتي ونبي شغالة عندنا تشيل لنا الشنط زي ما كنت تشيلها يومها مستخدمة عند وواحدة من الفنانات الشروط: أمها مصرية وتزوجت زواج ستر وتكون فوق الـ45"
بينما علقت العيدان على هذه الرسالة قائلة "هذا هو مستواها الحقيقي، لافتة إلى أنها أرسلت تلك الرسائل من رقمها الأمريكي وليس رقمها الأصلي، قائلة :" بس واضح الأسلوب وطريقة الكلام والخوف يسوي كل شي"،وتابعت في تعليق آخر : ترى أقدر أرد واشتم بس كل واحد يكشف عن أخلاقه الحقيقية.