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الموارد البشرية" تكشف تفاصيل جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها

منذ 6 ساعات
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الموارد البشرية" تكشف تفاصيل جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها.

ونصح قرار الوزارة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" من المادة 229 من نظام العمل بالصياغة الجديدة، وذلك بحسب ما نزلته جريدة "أم القرى".

الجدير بالذكر أن الغرامات في الجدول الجديد تبدأ من ألف ريال، وتختلف بحسب فئة العاملين، موضحة تفاصيل المخالفات على الرابط التالي هنا

مخالفات
الموارد البشرية
التنمية الاجتماعية
عقوبات
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التعليقات

frhan Al nazi
frhan Al nazi عدد التعليقات : 1
منذ 56 دقيقة
خلاص دمروا المنشأه الصغيره والمتوسطه
في غراماتكم
نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره وولي عهده الأمين حفظهم الله
هذي الغرامات تدمير للمنشآت

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haijah
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frhan Al nazi
خلاص دمروا المنشأه الصغيره والمتوسطه في غراماتكم نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره وولي عهده...

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