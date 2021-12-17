منيرة الراشد: قضية العنف الأسري حساسة بسبب مجتمعنا المحافظ‏

علي القحطاني (صدى):
تحدثت منيرة بنت محمد الراشد المتخصصة في إدارة المنظمات غير الربحية، عن قضية العنف الأسري في المملكة باعتبارها قضية حساسة في المجتمع.
وتفصيلاً، قالت "منيرة": "أول حالة عنف أسري في المملكة ظهرت في مكة لفتاة قتلت على يد والدها هذه الصدمة جعلتني أنتقل للجانب غير الربحي وجعلتني أنا وأسرتي نوسس حملة توعية".
وتابعت: "العنف الأسري قضية حساسة ونعاني من غياب النسب الواضحة لهذه الممارسات بسبب افتقاد الشفافية والوضوح فنحن في مجتمع متحفظ ومحافظ"، بحسب برنامج "بالمختصر".
كما تطرقت "منيرة" للحديث عن مفهوم مدينة الطفل مؤكدة أن 50 % من سكان الرياض لا يأمنون على ذهاب أطفالهم إلى الحدائق بمفرده.
وعن ذلك، قالت: "مدينة الطفل توفر كافة الاحتياجات للأسرة فهناك نسبة من الأسر تتخوف من تنقلات أبنائها لذلك هنا جاءت المدينة الصديقة للطفل وهو مفهوم عالمي قائمة على الجانب الإنساني والجانب الحضري".
واستكملت: "مدينة الطفل هى المدينة اللي يقدر يتفاعل فيها مع الطبيعة بشكل مريح بالمدينة الصديقة للطفل قائمة على كيف أشرك الأطفال في عملية التخطيط".