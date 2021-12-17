نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قانوني: توقيع أي نادي مع "حمد الله" يعرضه للإيقاف

منذ 4 ساعات
4184
1
قانوني: توقيع أي نادي مع "حمد الله" يعرضه للإيقاف

ماجد محمد (صدى):
أوضح القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أحمد الأمير، أن توقيع نادي الاتحاد مع لاعب نادي النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله، قد يعرضه للإيقاف.

وقال الأمير عبر حسابه على " تويتر " : تناقلت وسائل الاعلام بأن انهاء عقد حمدالله مع النصر ، كان بسبب سلوكه التعسفي ومحاولاته للانتقال إلى نادي آخر.

وأضاف : اي نادي يوقع مع حمدالله سوف يكون في وضع من حرضه على انهاء عقده، واذا تم اثبات التحريض، سوف يعاقب ناديه الجديد بالمنع من التسجيل لفترتين.

وتابع : إذا أقرت فيفا صحة انهاء النصر لعقد حمدالله، واعتبرته انهاء بسبب مشروع، سوف يكون حمدالله في وضع من انهى العقد بدون سبب مشروع، وبالتالي سوف يعتبر ناديه الجديد في وضع من حرضه على انهاء عقده، وسوف يعاقب اللاعب بالايقاف وناديه بالمنع من التسجيل مع تعويض مالي للنصر.

النصر
الاتحاد
حمد الله
أحمد الأمير

التعليقات

صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3370
منذ ساعة
كلام فاضي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
خطبة بليغة حفظ الله الشيخ صلاح البدير
المهم
اهم شي تكون راضيه
ابوفيصل
تم الدعس بوضح النهار
صادوة ♣️
كلام فاضي
محمد
واذا مات المقترض البنك يسحب البيت ويبيعة ويبقو الورثة بشارع حسب المكتوب بصك فياليت يلتفتو لهذا النقطة فانها تشرد الورثه

أخر الأخبار

الموارد البشرية" تكشف تفاصيل جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها
الموارد البشرية" تكشف تفاصيل جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها
منذ 4 دقائق 1062
شاهد.. الصور التخيلية للإستاد الرياضي الجديد بجدة
شاهد.. الصور التخيلية للإستاد الرياضي الجديد بجدة
منذ 17 دقيقة 1189
تطورات إصابة لاعب الأهلي "الأسمري"
تطورات إصابة لاعب الأهلي "الأسمري"
منذ 23 دقيقة 1149
رسميا.. إنشاء صرح رياضي جديد بجدة
رسميا.. إنشاء صرح رياضي جديد بجدة
منذ 37 دقيقة 1587
شاهد..بايدن ينسى وظيفة وزير الدفاع خلال تكريم عسكريين
شاهد..بايدن ينسى وظيفة وزير الدفاع خلال تكريم عسكريين
منذ 41 دقيقة 1184
"المسحل" : الاستاد الرياضي بمشروع وسط جدة تأكيد للدعم السخي من ولي العهد
"المسحل" : الاستاد الرياضي بمشروع وسط جدة تأكيد للدعم السخي من ولي العهد
منذ 44 دقيقة 1162
استشاري : شخص من كل أربع أشخاص مصاب بالضعف الجنسي
استشاري : شخص من كل أربع أشخاص مصاب بالضعف الجنسي
منذ 52 دقيقة 1323
بالفيديو : خطيب المسجد الحرام يجهش بالبكاء أثناء حديثه عن بر الوالدين
بالفيديو : خطيب المسجد الحرام يجهش بالبكاء أثناء حديثه عن بر الوالدين
منذ 57 دقيقة 1265
بالفيديو..رئيس هيئة المقاولين : تم تسجيل أكثر من 6 آلاف مقاول
بالفيديو..رئيس هيئة المقاولين : تم تسجيل أكثر من 6 آلاف مقاول
منذ ساعة 1139
الطفش وما يسوي عند الحلال
الطفش وما يسوي عند الحلال
منذ ساعة 922