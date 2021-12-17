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المملكة ترفض محاولات فرض التزامات تتعلق بـ"الميول والهوية الجنسية"

منذ 6 ساعات
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المملكة ترفض محاولات فرض التزامات تتعلق بـ"الميول والهوية الجنسية"

الرياض (صدى):
أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على أن الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها.

وقال المعلمي إن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.

كما شدد على ثبات موقف المملكة تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.

وأشار المعلمي إلى أن المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه.

وأضاف أن الديموقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديموقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.

وتابع أنه ومن هذا المنطلق، ونظراً لإيمان المملكة الراسخ بأنه من حق كل دولة أن تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية، ونظراً لتجاهل مقدمي القرار لمواقفنا الحازمة تجاه المصطلحات والمفاهيم شديدة الحساسية التي يتضمنها نص القرار، فإن المملكة تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار رقم A/C.3/76/L.45/Rev.1 المعنون بـ«تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديموقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة».

المعلمي
الميول الجنسية
الهوية الجنسية
المملكة لدى الأمم المتحدة

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 344
منذ 29 دقيقة
والمفاهيم ألتي فهمها كثير وفهمت لمن فهم لله قدرنا ونحن نصنع الأمان لأننا أمان.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
الإرهاب يتلاشى إخوان فقاعة أية عباءته تعطي.
أبو عبدالله الحربي
افواة الإخوان أغلقت بتصرف هدم وواضحنا أثبت تصرفات مواليه الإخوان أغلقت.
أبو عبدالله الحربي
والمفاهيم ألتي فهمها كثير وفهمت لمن فهم لله قدرنا ونحن نصنع الأمان لأننا أمان.
أبو عبدالله الحربي
انطلقنا انطلاقة معنى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمنطق عمل وصدق وواضح
ابوبدر
انتي بعد يا ميد ما خليتي احد بحاله فتستاهلين ما يجيك

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