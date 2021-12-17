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اهل العقول في راحه
منذ 3 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15184
منذ 21 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قيادة التوكتوك من أصعب قيادة العركبات..
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه قيادة التوكتوك من أصعب قيادة العركبات..
زعيم اااسيا
بصراحه الهلال كان يحتاج هزيمه لتصحيح افكار المدرب اتوقع والعلم عند الله بعد الغضب الجماهيري المدرب بيرجع بقوه ونحقق كاس السوبر وتقدم فالادوار في...
احمد المسرحي
الله يرحمه ويغفر له ومن كانوا معه ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة يارب وامواتنا واموات المسلمين
ثمان آسيوية
يقولون الصرامي ابو خرقة يبي يروح البوليفارد يبي يحضر حفل الفقر بمناسبة تحقيق بطولة الفوز على الهلال ههههههه الآسيوية صعبة قوية ها ها ها...
**""'سهم'""**😊
الله يرحمة ويلهم اهلة الصبر والسلوان
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