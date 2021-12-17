سعود الصرامي: النصر يستحق الفوز والهلال شبع بطولات

ماجد محمد (صدى):
وصف سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر، مباراة الهلال والنصر بالديربي الباهت.
وتفصيلاً، قال "الصرامي" عن مباراة النصر والهلال:" مباراة الهلال والنصر ديربي باهت جدًا والنصر يستاهل الفوز أكثر من الهلال .. الهلال زي ما يكون شبع بطولات وانتصارات".
وأضاف: "أعتقد أنه من جمال المنافسة أن يكون المنافس في جميع الأندية والا تكون البطولات في فريق واحد لأن احتكار نادي واحد للبطولات يقلل من قيمة المنافسة ويبعد الجماهير والهلال ما زال في قمة مستواه".
وفاز نادي النصر على نظيره الهلال بهدفين دون رد خلال مواجهة ديربي الرياض التي جمعت بينهما في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.