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سعود الصرامي: النصر يستحق الفوز والهلال شبع بطولات

منذ 3 ساعات
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سعود الصرامي: النصر يستحق الفوز والهلال شبع بطولات

ماجد محمد (صدى):
وصف سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر، مباراة الهلال والنصر بالديربي الباهت.

وتفصيلاً، قال "الصرامي" عن مباراة النصر والهلال:" مباراة الهلال والنصر ديربي باهت جدًا والنصر يستاهل الفوز أكثر من الهلال .. الهلال زي ما يكون شبع بطولات وانتصارات".

وأضاف: "أعتقد أنه من جمال المنافسة أن يكون المنافس في جميع الأندية والا تكون البطولات في فريق واحد لأن احتكار نادي واحد للبطولات يقلل من قيمة المنافسة ويبعد الجماهير والهلال ما زال في قمة مستواه".

وفاز نادي النصر على نظيره الهلال بهدفين دون رد خلال مواجهة ديربي الرياض التي جمعت بينهما في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
الهلال
سعود الصرامي
مباراة الهلال والنصر
المنافسة

التعليقات

العالمية جبتها بيدية ✌️
العالمية جبتها بيدية ✌️ عدد التعليقات : 3369
منذ ساعة
انا محتكر البطولات وانت محتكر الخرق والقرابع من حراج بن قاسم ها ها ها الآسيوية صعبة قوية وبعيدة على شواربكم يا بنو فقر
ثمان آسيوية
ثمان آسيوية عدد التعليقات : 3369
منذ ساعة
يقولون الصرامي ابو خرقة يبي يروح البوليفارد يبي يحضر حفل الفقر بمناسبة تحقيق بطولة الفوز على الهلال ههههههه الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي 😂😂😂😂

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه قيادة التوكتوك من أصعب قيادة العركبات..
زعيم اااسيا
بصراحه الهلال كان يحتاج هزيمه لتصحيح افكار المدرب اتوقع والعلم عند الله بعد الغضب الجماهيري المدرب بيرجع بقوه ونحقق كاس السوبر وتقدم فالادوار في...
احمد المسرحي
الله يرحمه ويغفر له ومن كانوا معه ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة يارب وامواتنا واموات المسلمين
ثمان آسيوية
يقولون الصرامي ابو خرقة يبي يروح البوليفارد يبي يحضر حفل الفقر بمناسبة تحقيق بطولة الفوز على الهلال ههههههه الآسيوية صعبة قوية ها ها ها...
**""'سهم'""**😊
الله يرحمة ويلهم اهلة الصبر والسلوان

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