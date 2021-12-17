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تاليسكا لـ "الجماهير" :"لا تقارنوني بأي شخصٍ آخر"

منذ ساعتين
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تاليسكا لـ "الجماهير" :"لا تقارنوني بأي شخصٍ آخر"

نواف السالم (صدى):
علق النجم البرازيلي الكبير أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب نادي النصر، على مقارنة الجماهير له بالمغربي عبدالرزاق حمد الله، بعد انتقال الأخير إلى الاتحاد.

وبعد أن قاد النصر، للفوز على الهلال، في ديربي الرياض، بدأت الجماهير، تقارن بين المعدل التهديفي للبرازيلي تاليسكا، ومهاجم الفريق السابق حمد الله.

ورفض تاليسكا، هذه المقارنات الجماهيرية، سواء مع حمد الله، أو أي لاعب آخر، موجهًا رسالة حاسمة إلى جميع متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال"لا تقارنوني بأي شخصٍ آخر".

كان مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أعلن أمس الخميس، التعاقد مع حمد الله، لمدة موسم ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ النصر، عقد اللاعب المغربي.

النصر
الجماهير
عبدالرزاق حمدالله
تاليسكا

التعليقات

رحت كأس العالم بكأس ما هي خرقة
رحت كأس العالم بكأس ما هي خرقة عدد التعليقات : 3369
منذ ساعة
بطولة الثلاث نقاط بطولة الفوز على الهلال واخذ تاليسكا هداف البطولة ههههههه عادك الا صغير ،، الآسيوية صعبة قوية
الوفاء طبعي
الوفاء طبعي عدد التعليقات : 3369
منذ ساعة
الحين البقراوية منتضرين يقولون متى يحتفلون بنا في البوليفارد بعد بطولة الفوز على الهلال ههههههه الآسيوية صعبة قوية يا قزم

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه قيادة التوكتوك من أصعب قيادة العركبات..
زعيم اااسيا
بصراحه الهلال كان يحتاج هزيمه لتصحيح افكار المدرب اتوقع والعلم عند الله بعد الغضب الجماهيري المدرب بيرجع بقوه ونحقق كاس السوبر وتقدم فالادوار في...
احمد المسرحي
الله يرحمه ويغفر له ومن كانوا معه ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة يارب وامواتنا واموات المسلمين
ثمان آسيوية
يقولون الصرامي ابو خرقة يبي يروح البوليفارد يبي يحضر حفل الفقر بمناسبة تحقيق بطولة الفوز على الهلال ههههههه الآسيوية صعبة قوية ها ها ها...
**""'سهم'""**😊
الله يرحمة ويلهم اهلة الصبر والسلوان

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