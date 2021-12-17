تاليسكا لـ "الجماهير" :"لا تقارنوني بأي شخصٍ آخر"

نواف السالم (صدى):
علق النجم البرازيلي الكبير أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب نادي النصر، على مقارنة الجماهير له بالمغربي عبدالرزاق حمد الله، بعد انتقال الأخير إلى الاتحاد.
وبعد أن قاد النصر، للفوز على الهلال، في ديربي الرياض، بدأت الجماهير، تقارن بين المعدل التهديفي للبرازيلي تاليسكا، ومهاجم الفريق السابق حمد الله.
ورفض تاليسكا، هذه المقارنات الجماهيرية، سواء مع حمد الله، أو أي لاعب آخر، موجهًا رسالة حاسمة إلى جميع متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال"لا تقارنوني بأي شخصٍ آخر".
كان مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أعلن أمس الخميس، التعاقد مع حمد الله، لمدة موسم ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ النصر، عقد اللاعب المغربي.