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إغلاق فضائية إخوانية بتركيا لانتقادها مصر ودول الخليج

منذ 10 ساعات
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إغلاق فضائية إخوانية بتركيا لانتقادها مصر ودول الخليج

وكالات (صدى):
أعلن أيمن نور، مالك فضائية "الشرق" الموالية للإخوان، والتي تبث من إسطنبول بتركيا، إغلاق موقعها على الإنترنت بشكل مفاجئ، متهما ما وصفهم بـ"مجهولين وشركات قرصنة" بالتورط في إغلاق الموقع واختراق هاتفه الشخصي.

وأوضحت مصادر أن الإغلاق تم من جانب السلطات التركية التي حذرت نور من توجيه أي انتقادات لمصر ودل الخليج والمسؤولين المصريين، انطلاقا من أراضيها، بحسب العربية.

وأضافت أن السلطات التركية طالبت القناة بمسح فيديوهات وأخبار على الموقع كانت تتضمن انتقادات لمصر وبعض دول الخليج، مبينة أن نور تباطأ في تنفيذ التعليمات وبعدها فوجئ باختراق هاتفه الشخصي والذي ينتهي بأرقام 0004 وهاتف مذيع إخواني آخر وإغلاق الموقع.

وأشارت المصادر إلى إن السلطات التركية، وبعد احتفاء مذيعي الإخوان برحيل زميلهم معتز مطر إلى لندن، والإعلان عن عودته لنشاطه الإعلامي مجددا من هناك، والاحتفاء كذلك بالتسريب المزور للإخواني الهارب عبدالله الشريف والذي كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل تزويره وفبركته من جانب محتالين هددتهم بإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل وتقييد إقامتهم وتجميد أنشطتهم نهائيا في حالة تكرار الأمر.

تركيا
أيمن نور
فضائية
إخوانية

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 344
منذ ساعة
افواة الإخوان أغلقت بتصرف هدم وواضحنا أثبت تصرفات مواليه الإخوان أغلقت.
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 344
منذ ساعة
الإرهاب يتلاشى إخوان فقاعة أية عباءته تعطي.

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أحدث التعليقات

ابومحمد
حتى وجدنا زوجات قتل زوجها وهو لم يقدم حتى شكوى ضدها طول حياته سلامات يالحبيب كيف قتلت زوجها وهو لم يقدم شكوى الرجال مات...
الروقي
الي جهنم وبس المصير
الروقي
كلكن شيكي بيكي لزه لهاولزه ليكي
نجاة محمد
الله يرحمه برحمته
الروقي
كلنك شيكي بيكي لزه لهاولزه ليكي

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