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الكشف عن اللوحات الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من ‎مزاد اللوحات الإلكتروني الثاني

منذ 29 دقيقة
1437
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الكشف عن اللوحات الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من ‎مزاد اللوحات الإلكتروني الثاني

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور إنه في الساعات الأولى من إطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني الثاني عبر منصة أبشر ، حقق أكثر من 80 مزايدة بقيمة تجاوزت أكثر من 350 ألف ريال سعودي .

وقالت منصة أبشر ، عبر صفحتها الرسمية بتويتر ، أن اللوحة التي رقمها (1) وحروفها ( ب و ا ) بلغ سعرها 74,000,00 ريال في نهاية مزاد أمس ، واللوحة رقم ( 6 ) وحروفها ( ب د و ) حصلت على 49,000,00 ريال ، واللوحة ر قم ( 11) وحروفها ( د و ا ) حصلت على 32,500,00 ريال ، وحصلت اللوحة التي تحمل أرقام (6666) وحروف ( ب س م ) على 30,000,00 ريال ، واللوحة رقم ( 3) وحروفها ( ر ا ق ) حصلت على 28,500,00 ريال .

وكانت الإدارة العامة للمرور ، قد أطلقت مؤخراً خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر؛ وذلك بهدف التسهيل على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة .

تسجيل
مزاد
الإدارة العامة للمرور
منصة أبشر
اللوحات الإلكتروني
الأعلى مزايدة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56043
منذ 19 دقيقة
لا يوجد جمال في هذه اللوحات المعروضه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي تغير الاجيال مع الزمن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههه
ابو عمار
ههههه
واضح ***وصريح
الف ميرووووووووووووووك للنصر وحظ أوفر للهلال، كان خط دعاع النصر 10 على 10، العمري إلجامي الشمري والغنام، خط الوسط جدا أكثر من ممتاز، نغييرات...

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