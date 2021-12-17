الكشف عن اللوحات الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من ‎مزاد اللوحات الإلكتروني الثاني

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور إنه في الساعات الأولى من إطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني الثاني عبر منصة أبشر ، حقق أكثر من 80 مزايدة بقيمة تجاوزت أكثر من 350 ألف ريال سعودي .
وقالت منصة أبشر ، عبر صفحتها الرسمية بتويتر ، أن اللوحة التي رقمها (1) وحروفها ( ب و ا ) بلغ سعرها 74,000,00 ريال في نهاية مزاد أمس ، واللوحة رقم ( 6 ) وحروفها ( ب د و ) حصلت على 49,000,00 ريال ، واللوحة ر قم ( 11) وحروفها ( د و ا ) حصلت على 32,500,00 ريال ، وحصلت اللوحة التي تحمل أرقام (6666) وحروف ( ب س م ) على 30,000,00 ريال ، واللوحة رقم ( 3) وحروفها ( ر ا ق ) حصلت على 28,500,00 ريال .
وكانت الإدارة العامة للمرور ، قد أطلقت مؤخراً خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر؛ وذلك بهدف التسهيل على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة .