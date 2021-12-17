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الشيخ الخضير يوضح حكم ثَقب أذن المولودة لتزيينها بالذهب

منذ ساعة
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الشيخ الخضير يوضح حكم ثَقب أذن المولودة لتزيينها بالذهب

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم ثَقب أذن المولودة لتزيينها بالذهب.

وقال الشيخ الخضير "لا شك أن فيه تعذيبًا، لكن مع ذلك هذا التعذيب مغتفر في جانب المصلحة التي هي الزينة والتنشئة في الحلية التي أشار الله إليها، وهذا أمر متوارث من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، بل قد يكون قبل الإسلام، المقصود أن مثل هذا التعذيب معفو عنه في جانب المصلحة الراجحة".

جاء ذلك ردا على استفسار تضمن "هل ثَقب أذن المولودة لتزيينها بالذهب، يُعتبر نوعًا من التعذيب؟".

الذهب
هيئة كبار العلماء
التعذيب
الشيخ عبدالكريم الخضير
أذن المولودة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56043
منذ 21 دقيقة
ما فيه شك ان ثقب الاذن والانف من اجل الزينه بالذهب يعتبر تعذيب للاطفال وليس له فائده لان الفتاه عندما تكبر ترميه ولا تستعمله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي تغير الاجيال مع الزمن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههه
ابو عمار
ههههه
واضح ***وصريح
الف ميرووووووووووووووك للنصر وحظ أوفر للهلال، كان خط دعاع النصر 10 على 10، العمري إلجامي الشمري والغنام، خط الوسط جدا أكثر من ممتاز، نغييرات...

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