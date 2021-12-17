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زج به الحوثيون بالمعارك.. مقتل طفل يمني بطل جمباز يثير الجدل

منذ ساعة
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زج به الحوثيون بالمعارك.. مقتل طفل يمني بطل جمباز يثير الجدل

فهمي محمد (صدى):
أحدث مقتل طفل يمني فائز ببطولة الجمباز للناشئين، بعد ان استدرجته ميليشيا الحوثي الانقلابية، للقتال في صفوفها عاصفة من الجدل والانتقادات الواسعة في الشارع اليمني، وأعادت التذكير بجرائم الميليشيات بحق الطفولة.

وكشفت ميليشيات الحوثي، عن مقتل بطل الجمباز الطفل "عبدالرحمن فؤاد التوهمي" الفائز بالمرتبة الثالثة في بطولة الجمباز لفئة الناشئين بعد أن استدرجته وزجت به في المعارك مع قوات الجيش الوطني جنوبي مأرب.

وقد لقي التوهمي حتفه الاثنين الماضي 13 ديسمبر، أثناء مشاركته القتال في صفوف ميليشيا الحوثي بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب التي تشهد أعنف المعارك العسكرية منذ عدة أشهر.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إنه "في ذات اليوم الذي أحرز فيه المنتخب اليمني بطولة غرب آسيا للناشئين، كان الطفل عبدالرحمن فؤاد التوهمي (بطل اليمن في رياضة الجمباز للناشئين) يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد ان استدرجته ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وزجت به في هجمات انتحارية بجبهات مأرب، إلى جانب الآلاف من أقرانه".

وتناقل ناشطون يمنيون خلال الساعات الماضية صورا للبطل الرياضي الطفل "عبدالرحمن التوهمي" ذو الـ15 ربيعا، والحائز على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للناشئين التي أقيمت بالعاصمة صنعاء اواخر العام 2019، كما فاز بالمركز الثاني عن فئة الناشئين في بطولة الجلاء 30 نوفمبر للجمباز الفني (تجمع المحافظات).

اليمن
الحوثيون
ميليشيا الحوثي
طفل يمني
الإرياني
بطل جمباز
الانتقادات الواسعة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56043
منذ 50 دقيقة
يمكن اعطوه مفتاح الجنه و وعدوه بعشر من بنات الحور

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي تغير الاجيال مع الزمن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههه
ابو عمار
ههههه
واضح ***وصريح
الف ميرووووووووووووووك للنصر وحظ أوفر للهلال، كان خط دعاع النصر 10 على 10، العمري إلجامي الشمري والغنام، خط الوسط جدا أكثر من ممتاز، نغييرات...

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