الفراج بعد تعاقد الاتحاد مع حمدالله: "يجب أن ينسى الجمهور الأهلاوي هذا الموسم"

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي وليد الفراج أنه لابد أن ينسى الجمهور الأهلاوي هذا الموسم ليستعد المواسم القادمة ، وذلك بعد تعاقد الاتحاد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وأوضح الفراج :"الأهلي في المرتبة التاسعة من الترتيب ، والاتحاد الجار تعاقد مع عبد الرزاق حمدالله ، الله يعين رئيس الاهلي وموسم المحياني على ذلك".
وأضاف "الاهلي في مرحلة نقاهة وإعادة تأهيل في نفس الوضع الذي كان فيه الاتحاد قبل ثلاثة مواسم ,فيجب أن ينسى الجمهور الأهلاوي هذا الموسم ليستعد المواسم القادمة ليكون فريقا قويا يستطيع أن ينافس على الدوري.
وأشار وليد الفراج إلى أن الأهلي يظهر ويختفي باستمرار فيجب أن يكون هناك استدامة ويجب أيضا أن يكون منافس رئيسي وذلك يتم بدعم الجمهور الوفي .