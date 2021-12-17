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الفراج بعد تعاقد الاتحاد مع حمدالله: "يجب أن ينسى الجمهور الأهلاوي هذا الموسم"

منذ ساعتين
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الفراج بعد تعاقد الاتحاد مع حمدالله: "يجب أن ينسى الجمهور الأهلاوي هذا الموسم"

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي وليد الفراج أنه لابد أن ينسى الجمهور الأهلاوي هذا الموسم ليستعد المواسم القادمة ، وذلك بعد تعاقد الاتحاد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأوضح الفراج :"الأهلي في المرتبة التاسعة من الترتيب ، والاتحاد الجار تعاقد مع عبد الرزاق حمدالله ، الله يعين رئيس الاهلي وموسم المحياني على ذلك".

وأضاف "الاهلي في مرحلة نقاهة وإعادة تأهيل في نفس الوضع الذي كان فيه الاتحاد قبل ثلاثة مواسم ,فيجب أن ينسى الجمهور الأهلاوي هذا الموسم ليستعد المواسم القادمة ليكون فريقا قويا يستطيع أن ينافس على الدوري.

وأشار وليد الفراج إلى أن الأهلي يظهر ويختفي باستمرار فيجب أن يكون هناك استدامة ويجب أيضا أن يكون منافس رئيسي وذلك يتم بدعم الجمهور الوفي .

 

الاتحاد
الأهلي
وليد الفراج
تعاقد
الجمهور
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

هذاك
هذاك عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
انا اتحادي. بس وش دخل الاهلي بالموضوع فعلا تحبون تشعلون النار
برنس
برنس عدد التعليقات : 600
منذ 44 دقيقة
وش دخلك الان بالاهلى

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي تغير الاجيال مع الزمن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههه
ابو عمار
ههههه
واضح ***وصريح
الف ميرووووووووووووووك للنصر وحظ أوفر للهلال، كان خط دعاع النصر 10 على 10، العمري إلجامي الشمري والغنام، خط الوسط جدا أكثر من ممتاز، نغييرات...

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