بالفيديو.. ابنة سعيد صالح: كرهت عادل إمام في طفولتي

القاهرة (صدى):
كشفت "هند" ابنة الفنان سعيد صالح، إنها أخبرت والدها الراحل في صغرها أنها تكره الفنان عادل إمام، لافتة إلى أن سبب ذلك هو أن والدها كان يموت في كل الأفلام التي يتعاون فيها مع الزعيم.
وقالت "هند": "قولت لولدي كذا مرة أنا مش بحب عادل إمام، وقت (مسجل خطر) و(سلام يا صاحبي) وغيرهم من الأفلام اللي مات فيهم كلهم".
وتابعت: "قالي ليه ده صاحبنا وجارنا، قولتله أنت بتموت على طول، ده بالنسبالي مش عدل، أنا كنت بستنام لما يجي من التصوير عشان أطمن عليه، ويقولي ما أنا خلاص قدامك أهو، أقوله ما يمكن هدومك مخرومة من المسدس".
وأضافت: "علاقته بعادل إمام كانت مسرح وسينما ومسلسلات وجيرة، العمارتين كانوا قدام بعض، وأولادي مع أولاد رامي وسارة في المدرسة، هما كانوا دايما مع بعض من قبل التمثيل، ولما اتجوزوا قرروا يسكنوا قدام بعض مش صدفة، حياة كاملة مع بعض".