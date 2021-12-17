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فيفي عبده: "أرفض أتبرع بأعضائي بعد وفاتي"

منذ ساعة
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فيفي عبده: "أرفض أتبرع بأعضائي بعد وفاتي"

القاهرة (صدى):
تحدثت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده عن موقفها تجاه مبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة التي أعلنتها الفنانة إلهام شاهين مؤخرا، وأيدها عدد من الفنانين.

وأوضحت فيفي عبده في لقاء تلفزيوني: "ما أقبلش أتبرع بأعضائي، بالعكس، دي حاجة جميلة من إلهام شاهين، عشان تنقذ بني آدم، ولكن دي وجهات نظر، الواحد بيتمنى من الله إن يبقى عمره قبل الناس اللي حواليه، ولكن حسب ظروف البني آدم، ودي وجه نظر".

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة إلهام شاهين تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، حيث قالت: "أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني، بتبرع بيه، وأنا بعلن ده على الملأ كله".

فيفي عبده
إلهام شاهين
مبادرة
الوفاة
التبرع بالأعضاء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56034
منذ ساعة
ههههههههههههههههههه اعضائك منتهي صلاحيتها

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أحدث التعليقات

A.awad
إنت الا الآن لم تسجل أي هدف صار مهمتك إلغا الأهداف اللي يسجله الفريق...قصير نضرمن أستغنى جوفينكو
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب اخذتو مني 600 ريال لتجديد رخصة سير السياره . هل يحق لي المطالبه بارجاع 300 ريال
عبدالله
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الاعلى يارب
ابو سعود
عرف يلعبها صح الخبيث

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