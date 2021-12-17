نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ليلى علوي تكشف كواليس سقوطها على السجادة الحمراء: "الكعب مزعج"

منذ ساعة
634
2
بالفيديو.. ليلى علوي تكشف كواليس سقوطها على السجادة الحمراء: "الكعب مزعج"

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، سبب تعثرها على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر الذي أقيم في جدة حتى كادت أن تسقط.

ونفت ليلى علوي أن يكون سبب تعثر قدمها هو الحسد، حيث قالت: "والله أبدًا مش حسد إنما الكعب مزعج جدًا ولولا الريد كاربت مكنتش لبسته.. ومفيش حد غير وقال اسم الله أو قال كلمة إيجابية حلوة.. وأنا الحمدلله حاسة بحب كبير من الناس ودا أكبر تكريم للفنان".

وأبدت ليلى علوي سعادتها، بتكريمها داخل مهرجان البحر الأحمر، وأهدت تكريمها إلى السيناريست والمخرج رأفت الميهي.

وعن سر رشاقتها، أوضحت الفنانة أنها تنام جيد صباحا وتشرب مياه باستمرار، كما أنها ليس لديها أحزان داخلها وتتخلص من همومها دائمًا، فتصبح بشرتها نضرة وقوامها ممشوق.

جدة
حفل
ليلى علوي
السجادة الحمراء
مهرجان البحر الأحمر

التعليقات

contaro
contaro عدد التعليقات : 1
منذ 53 دقيقة
ليش ما تحطون مسابقة ملكة جمال العالم في السعودية
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56027
منذ 51 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يوفقها ويرزقها من فضله

أخر الأخبار

فيفي عبده: "أرفض أتبرع بأعضائي بعد وفاتي"
فيفي عبده: "أرفض أتبرع بأعضائي بعد وفاتي"
منذ 10 دقائق 215
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ 19 دقيقة 1352
الدفاع المدني يحيي ذكرى استشهاد أحد منسوبيه أثناء تأدية عمله
الدفاع المدني يحيي ذكرى استشهاد أحد منسوبيه أثناء تأدية عمله
منذ ساعة 1477
شاهد.. حيتان مفترسة تقترب من ركاب أمواج قرب شاطئ برازيلي
شاهد.. حيتان مفترسة تقترب من ركاب أمواج قرب شاطئ برازيلي
منذ ساعة 534
بايدن يحذر غير الملقحين: الشتاء سيحمل "المرض والموت"
بايدن يحذر غير الملقحين: الشتاء سيحمل "المرض والموت"
منذ ساعة 1419
الصحة تحذر من استنشاق دخان الفحم المشتعل: "قد يسبب الوفاة سريعا"
الصحة تحذر من استنشاق دخان الفحم المشتعل: "قد يسبب الوفاة سريعا"
منذ ساعة 1518
طرق طبيعية للتخلص من الحشرات الموجودة في المنزل
طرق طبيعية للتخلص من الحشرات الموجودة في المنزل
منذ ساعة 1492
بالفيديو.. ليلى علوي تكشف كواليس سقوطها على السجادة الحمراء: "الكعب مزعج"
بالفيديو.. ليلى علوي تكشف كواليس سقوطها على السجادة الحمراء: "الكعب مزعج"
منذ ساعة 634
بالفيديو.. طائرات صقر البحر بالأسطول الشرقي تنفذ رمايات من منظومات التسليح للطائرة
بالفيديو.. طائرات صقر البحر بالأسطول الشرقي تنفذ رمايات من منظومات التسليح للطائرة
منذ ساعتين 1274
آبل تمنح موظفيها ألف دولار وتوضح السبب
آبل تمنح موظفيها ألف دولار وتوضح السبب
منذ ساعتين 1397