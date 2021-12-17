بالفيديو.. ليلى علوي تكشف كواليس سقوطها على السجادة الحمراء: "الكعب مزعج"

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، سبب تعثرها على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر الذي أقيم في جدة حتى كادت أن تسقط.
ونفت ليلى علوي أن يكون سبب تعثر قدمها هو الحسد، حيث قالت: "والله أبدًا مش حسد إنما الكعب مزعج جدًا ولولا الريد كاربت مكنتش لبسته.. ومفيش حد غير وقال اسم الله أو قال كلمة إيجابية حلوة.. وأنا الحمدلله حاسة بحب كبير من الناس ودا أكبر تكريم للفنان".
وأبدت ليلى علوي سعادتها، بتكريمها داخل مهرجان البحر الأحمر، وأهدت تكريمها إلى السيناريست والمخرج رأفت الميهي.
وعن سر رشاقتها، أوضحت الفنانة أنها تنام جيد صباحا وتشرب مياه باستمرار، كما أنها ليس لديها أحزان داخلها وتتخلص من همومها دائمًا، فتصبح بشرتها نضرة وقوامها ممشوق.