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وفاة مشهور سناب شات "محمد الشمري" وهذا آخر ما قاله

منذ 4 ساعات
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وفاة مشهور سناب شات "محمد الشمري" وهذا آخر ما قاله

أميرة خالد (صدى):
توفي أحد مشاهير سناب شات محمد الشمري "أبو فهد، مساء أمس الخميس، إثر حادث مروري.

وظهر الشمري في مقطع فيديو قبل وفاته، يقول فيه: ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الحادث المروري الذي أدى لوفاة شهير السناب شات، على أحد الطرق المؤدية للرياض.

وأوضحت مصادر أن الشمري توفي في حادث تصادم بين سيارتين ، مشيرة إلى وجود أكثر من حالة وفاة وإصابات خطرة.

وتصدر هاشتاق وفاة محمدالشمري قائمة تريند موقع تويتر في المملكة، وسط مشاركة آلاف المغردين والمشاهير الذين نعوا الشمري وقدموا التعازي لأسرته.

الرياض
وفاة
مواقع التواصل الاجتماعي
الحادث
مشهور سناب شات
محمد الشمري

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2089
منذ 3 ساعات
الله يغفر له ويرحمه الله يكتبه في الشهداء في هذا اليوم المبارك
القناص
القناص عدد التعليقات : 134
منذ 3 ساعات
الله يرحمه
خوخه
خوخه عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنة يارب وامواتنا واموات المسلمين
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16332
منذ ساعة
اللهم إنه ضيفك فأكرمه يا كريم يا حليم يا رحمن يا رحيمْ..واجمعه مع الأنبياء والصالحين ،، واجمعنا بهم في جناتك وتحت ظل عرشك ياذا الجلال والإكرام
اللهم اربط على قلوب أهله وذويه واجبر مصابهم يارب العالمين
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56027
منذ 34 دقيقة
الله يرحمه و يغفر له

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يوفقها ويرزقها من فضله

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