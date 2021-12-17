نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. قصة مواطن تبرع بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها مع الفشل الكلوي بالقنفذة 

منذ 21 ساعة
12265
5
شاهد.. قصة مواطن تبرع بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها مع الفشل الكلوي بالقنفذة 

مكة المكرمة (صدى):
روى المواطن حمد الفقيه، قصة تبرعه بكليته لإنهاء معاناة زوجته مع الفشل الكلوي في القنفذة.

وقال حمد الفقيه خلال مداخلة ببرنامج سيدتي، إن زوجته كانت تعاني من ضعف عام بالجسم عبارة عن تعب وإرهاق، مشيرا إلى أنه تم تشخيص حالتها بأنها تعاني من ارتفاع في وظائف الكلى.

وأوضح أن الطبيب أخبرهم من ضعف في الكلى، لافتا إلى أن الفحوصات أثبتت إصابة زوجتي بالفشل الكلوي المزمن في المرحلة الخامسة.

وتابع:"كانت صدمة كبيرة لها وللعائلة ثم بدأنا العلاج وأجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى الملك فيصل التخصصي"، مبينا:"أتلقى الرعاية الطبية الكاملة من الفريق الطبي بالمستشفى".

وكانت "صدى" نشرت خبرا بعنوان" معلم يمنح زوجته كليته لإنهاء معاناتها مع الفشل الكلوي بالقنفذة".

اقرأ أيضا:

معلم يمنح زوجته كليته لإنهاء معاناتها مع الفشل الكلوي بالقنفذة

 

 

 

كلية
القنفذة
معلم
مستشفى الملك فيصل التخصصي
الفشل الكلوي

التعليقات

الرااااقي
الرااااقي عدد التعليقات : 540
منذ 14 ساعة
جزاك الله خيرآ
اسال الله لكم الشفاء العاجل ، وان يسعدكم .
الرااااقي
الرااااقي عدد التعليقات : 540
منذ 14 ساعة
جزاك الله خيرآ
اسال الله لكم الشفاء العاجل ، وان يسعدكم .
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56043
منذ 11 ساعة
جزاك الله خير
أبو خالد إبن سمومة
أبو خالد إبن سمومة عدد التعليقات : 15184
منذ 8 ساعات
الله يجزاك خير،وأن يمن عليها بالشفاء والعافية،
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83824
منذ 3 ساعات
جزاك الله خير الجزاء

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو فهد
الله يرحمه برحمته ويرحم اموات المسلمين والمسلمات ويغفرهم اتوقع والعالم الله سبحانه وتعالى السبب هو الجوال واستخدامه اثناء القياده سوا التصوير او المراسلات
الريان
الله يرحمه ويغفر له
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه قيادة التوكتوك من أصعب قيادة العركبات..
زعيم اااسيا
بصراحه الهلال كان يحتاج هزيمه لتصحيح افكار المدرب اتوقع والعلم عند الله بعد الغضب الجماهيري المدرب بيرجع بقوه ونحقق كاس السوبر وتقدم فالادوار في...
احمد المسرحي
الله يرحمه ويغفر له ومن كانوا معه ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة يارب وامواتنا واموات المسلمين

أخر الأخبار

شاهد.. مواطن يحول مزرعة أعلاف مهجورة إلى منتجع سياحي
شاهد.. مواطن يحول مزرعة أعلاف مهجورة إلى منتجع سياحي
منذ 17 دقيقة 1288
النصر يعطي إشارة الرحيل للارجنتيني فونيي موري
النصر يعطي إشارة الرحيل للارجنتيني فونيي موري
منذ 22 دقيقة 1349
«الصحة»: تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 27 دقيقة 1326
منيرة الراشد: قضية العنف الأسري حساسة بسبب مجتمعنا المحافظ‏
منيرة الراشد: قضية العنف الأسري حساسة بسبب مجتمعنا المحافظ‏
منذ 32 دقيقة 1456
التحالف يدمر موقع لإطلاق المسيرات للحوثيين بالجوف
التحالف يدمر موقع لإطلاق المسيرات للحوثيين بالجوف
منذ 36 دقيقة 1208
بالفيديو.. مختص: ألواح الطاقة الشمسية تخفض فاتورة الكهرباء 50%
بالفيديو.. مختص: ألواح الطاقة الشمسية تخفض فاتورة الكهرباء 50%
منذ 42 دقيقة 1256
وكالة الطاقة الذرية: المباحثات مع إيران لم تسفر عن نتائج إيجابية
وكالة الطاقة الذرية: المباحثات مع إيران لم تسفر عن نتائج إيجابية
منذ 47 دقيقة 1219
بالفيديو.. شاب يزف عروسه داخل شاحنة نقل
بالفيديو.. شاب يزف عروسه داخل شاحنة نقل
منذ 52 دقيقة 414
شركة دافيتا السعودية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة دافيتا السعودية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 57 دقيقة 1345
الأمريكي "قاسم" شارك في مهرجان الصقور 2022 : "انتظروني"
الأمريكي "قاسم" شارك في مهرجان الصقور 2022 : "انتظروني"
منذ ساعة 1399