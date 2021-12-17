شاهد.. قصة مواطن تبرع بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها مع الفشل الكلوي بالقنفذة 

مكة المكرمة (صدى):
روى المواطن حمد الفقيه، قصة تبرعه بكليته لإنهاء معاناة زوجته مع الفشل الكلوي في القنفذة.
وقال حمد الفقيه خلال مداخلة ببرنامج سيدتي، إن زوجته كانت تعاني من ضعف عام بالجسم عبارة عن تعب وإرهاق، مشيرا إلى أنه تم تشخيص حالتها بأنها تعاني من ارتفاع في وظائف الكلى.
وأوضح أن الطبيب أخبرهم من ضعف في الكلى، لافتا إلى أن الفحوصات أثبتت إصابة زوجتي بالفشل الكلوي المزمن في المرحلة الخامسة.
وتابع:"كانت صدمة كبيرة لها وللعائلة ثم بدأنا العلاج وأجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى الملك فيصل التخصصي"، مبينا:"أتلقى الرعاية الطبية الكاملة من الفريق الطبي بالمستشفى".
وكانت "صدى" نشرت خبرا بعنوان" معلم يمنح زوجته كليته لإنهاء معاناتها مع الفشل الكلوي بالقنفذة".
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