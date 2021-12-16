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آبل تمنح موظفيها ألف دولار وتوضح السبب

منذ ساعتين
1397
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آبل تمنح موظفيها ألف دولار وتوضح السبب

وكالات (صدى):
أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، عن منح موظفيها كافة، مبلغ ألف دولار، لمساعدتهم في عملهم .

جاء ذلك بالتزامن مع قرار من رئيسها التنفيذي، تيم كوك، بتأجيل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى المكتب إلى "أجل غير مسمى"، موضحا أن تاريخ عودة الشركة إلى العمل من المكتب"لم يتحدد بعد"، فيما شجع جميع الموظفين على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الجرعات المنشطة له.

وقال كوك: "تظل مكاتبنا مفتوحة والعديد من زملائنا يحضرون بانتظام، بما في ذلك فرقنا في الصين الكبرى وأماكن أخرى، وبينما نتطلع إلى تعاون المزيد من فرقنا معا مرة أخرى، سنواصل اتخاذ القرارات بناء على الظروف المحلية، وسنحرص على إعلامكم قبل 4 أسابيع على الأقل من بدء الحضور التجريبي".

وأضاف أن تيم كوك في رسالته أن شركة "آبل" ستمنح جميع الموظفين ألف دولار، موضحا أن "هذه الأموال تهدف إلى المساعدة في مساحة عملكم داخل المنزل، ويمكن استخدامها على النحو الذي ترونه مناسب"، بحسب قوله.

آبل
الولايات المتحدة
الموظفين
فيروس كورونا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56027
منذ 50 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يوفقها ويرزقها من فضله

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