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عمر كمال يغير كلمات "بنت الجيران في الأردن بـ "أشرب رشوف وجميد"

منذ ساعتين
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عمر كمال يغير كلمات "بنت الجيران في الأردن بـ "أشرب رشوف وجميد"

أميرة خالد (صدى):
أحدث المغني المصري عمر كمال حالة من الجدل مجددا بأغنيته بنت الجيران بعد أن ظهر في تحضيرات لحلقة رأس السنة التي ستعرض على قناة رؤيا الأردنية.

وغنى عمر كمال أغنية بنت الجيران مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، واستبدل كلمتي خمور وحشيش بـ "رشوف وجميد"، وهما أكلتان شهيرتان في الأردن.

جاء تبديل الكلمات بناء على طلب مقدمة الحلقة، حسب ما اتضح في المقطع الذي نشره كمال على صفحاته في مواقع التواصل، ولقنته الكلمتين ليقوم باستبدالهما.

وعلق عمر كمال على المقطع الذي نشره قائلاً: 'واشرب رشوف وجميد علشان الأردن.. استنوا حلقة رأس السنة على القناة الأولى في الأردن "رؤيا".

وكان عمر كمال قد استبدل مؤخرا كلمات أغنيته الشهيرة بنت الجيران التي يقول فيها أشرب خمور وحشيش بعبارة تمور وحليب، في حفله بالمملكة، ما لقي استحساناً من الجمهور.

الأردن
حفل
رأس السنة
عمر كمال
بنت الجيران

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56027
منذ 34 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يوفقها ويرزقها من فضله

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