وفاة مشهور سناب شات "محمد الشمري" وهذا آخر ما قاله

أميرة خالد (صدى):
توفي أحد مشاهير سناب شات محمد الشمري "أبو فهد، مساء أمس الخميس، إثر حادث مروري.
وظهر الشمري في مقطع فيديو قبل وفاته، يقول فيه: ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الحادث المروري الذي أدى لوفاة شهير السناب شات، على أحد الطرق المؤدية للرياض.
وأوضحت مصادر أن الشمري توفي في حادث تصادم بين سيارتين ، مشيرة إلى وجود أكثر من حالة وفاة وإصابات خطرة.
وتصدر هاشتاق وفاة محمدالشمري قائمة تريند موقع تويتر في المملكة، وسط مشاركة آلاف المغردين والمشاهير الذين نعوا الشمري وقدموا التعازي لأسرته.