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وفاة مشهور سناب شات "محمد الشمري" وهذا آخر ما قاله

منذ 59 دقيقة
1307
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وفاة مشهور سناب شات "محمد الشمري" وهذا آخر ما قاله

أميرة خالد (صدى):
توفي أحد مشاهير سناب شات محمد الشمري "أبو فهد، مساء أمس الخميس، إثر حادث مروري.

وظهر الشمري في مقطع فيديو قبل وفاته، يقول فيه: ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الحادث المروري الذي أدى لوفاة شهير السناب شات، على أحد الطرق المؤدية للرياض.

وأوضحت مصادر أن الشمري توفي في حادث تصادم بين سيارتين ، مشيرة إلى وجود أكثر من حالة وفاة وإصابات خطرة.

وتصدر هاشتاق وفاة محمدالشمري قائمة تريند موقع تويتر في المملكة، وسط مشاركة آلاف المغردين والمشاهير الذين نعوا الشمري وقدموا التعازي لأسرته.

الرياض
وفاة
مواقع التواصل الاجتماعي
الحادث
مشهور سناب شات
محمد الشمري

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2089
منذ 23 دقيقة
الله يغفر له ويرحمه الله يكتبه في الشهداء في هذا اليوم المبارك
القناص
القناص عدد التعليقات : 134
منذ 22 دقيقة
الله يرحمه

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أحدث التعليقات

سالم
الدولة الله يعزها تقول ادخلوا الكهرب لاي مواطن بدون صك وانت تظهر قوانين تخالف التوجيهات الملكية
سالم
الحمد لله على ما انعم بة علينا من النعم
بلبل البحر
نعوذ بالله من شرور أنفسنا
القناص
الله يرحمه
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه الله يكتبه في الشهداء في هذا اليوم المبارك

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