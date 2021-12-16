أبشر توضح خطوات المزايدة على لوحات المركبات

الرياض (صدى):
أوضحت منصة أبشر، خطوات المزايدة على اللوحات، وذلك في مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر المنصة.
وقال الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر موقع تويتر: "تعرف على خطوات المزايدة على اللوحات في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، وتتضمن "تقديم عرض شراء على لوحة,متابعة التنبيهات والتأكد أن عرضك هو الأعلى، ومتابعة خطوات الخدمة بعد انتهاء المزاد لنقل اللوحة على مركبتك".
وفي وقت سابق، أعلنت منصة أبشر، حصيلة مزايدات الساعات الأولى من إطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني الثاني عبر المنصة، مؤكدة أن المزاد حقق في الساعات الأولى من إطلاقه أكثر من 80 مزايدة بقيمة تجاوزت أكثر من 350 ألف ريال.