بالفيديو.. حمد الله: أتطلع لتحقيق أمجاد المغاربة مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أعرب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله, عن سعادته بإنضمامه لنادي الاتحاد بعد رحيله عن نادي النصر .
وظهر حمد الله خلال مقطع فيديو قائلا: "أنا سعيد بالانضمام لنادي الاتحاد العريق وجماهيره الرائعة، واتطلع لمواصلة أمجاد المغاربة مع نادي الاتحاد".
وفي وقت سابق، ونشر اللاعب على حسابه بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو يتضمن لقطات من مشواره الرياضي، وأرفق معها أغنية وايموشن قلوب بألوان قميص الاتحاد.
يذكر أن إدارة نادي الإتحاد برئاسة أنمار الحائلي أعلنت التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله محترف نادي النصر السابق دون الكشف عن العقد.