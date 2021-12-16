نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. حمد الله: أتطلع لتحقيق أمجاد المغاربة مع الاتحاد

منذ 3 ساعات
1782
1
بالفيديو.. حمد الله: أتطلع لتحقيق أمجاد المغاربة مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أعرب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله, عن سعادته بإنضمامه لنادي الاتحاد بعد رحيله عن نادي النصر .

وظهر حمد الله خلال مقطع فيديو قائلا: "أنا سعيد بالانضمام لنادي الاتحاد العريق وجماهيره الرائعة، واتطلع لمواصلة أمجاد المغاربة مع نادي الاتحاد".

وفي وقت سابق، ونشر اللاعب على حسابه بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو يتضمن لقطات من مشواره الرياضي، وأرفق معها أغنية وايموشن قلوب بألوان قميص الاتحاد.

يذكر أن إدارة نادي الإتحاد برئاسة أنمار الحائلي أعلنت التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله محترف نادي النصر السابق دون الكشف عن العقد.

 

نادي النصر
النصر
الاتحاد
نادي الاتحاد
التعاقد
أنمار الحائلي
عبد الرزاق حمدالله
أمجاد المغاربة

التعليقات

السيحتان
السيحتان عدد التعليقات : 202
منذ ساعة
اكيد والنهاية زي البداية بس انت اللي كسبان وتحصل بهجا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد القحطاني
الكبير كبير لو حاولت السنافر تصغيره دوسهم يا كبير هذا العالمي وهم ااسنافر
جنوبيه قحطانيه❣
اللهم إنه ضيفك فأكرمه يا كريم يا حليم يا رحمن يا رحيمْ..واجمعه مع الأنبياء والصالحين ،، واجمعنا بهم في جناتك وتحت ظل عرشك ياذا...
خوخه
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنة يارب وامواتنا واموات المسلمين
بطل اسيا 2021
اي جلد الله يصلحك محقق الدوري مرتين وآسيا مرتين انبسط ب3 نقاط وكأس الملك من عليك
458
يستأذن من الف واحد

أخر الأخبار

طرق طبيعية للتخلص من الحشرات الموجودة في المنزل
طرق طبيعية للتخلص من الحشرات الموجودة في المنزل
منذ 17 دقيقة 1259
بالفيديو.. ليلى علوي تكشف كواليس سقوطها على السجادة الحمراء: "الكعب مزعج"
بالفيديو.. ليلى علوي تكشف كواليس سقوطها على السجادة الحمراء: "الكعب مزعج"
منذ 26 دقيقة 448
بالفيديو.. طائرات صقر البحر بالأسطول الشرقي تنفذ رمايات من منظومات التسليح للطائرة
بالفيديو.. طائرات صقر البحر بالأسطول الشرقي تنفذ رمايات من منظومات التسليح للطائرة
منذ 35 دقيقة 1228
آبل تمنح موظفيها ألف دولار وتوضح السبب
آبل تمنح موظفيها ألف دولار وتوضح السبب
منذ 52 دقيقة 1298
عمر كمال يغير كلمات "بنت الجيران في الأردن بـ "أشرب رشوف وجميد"
عمر كمال يغير كلمات "بنت الجيران في الأردن بـ "أشرب رشوف وجميد"
منذ ساعة 587
توضيح من المرور بشان رسوم استخراج رخص القيادة والمركبات
توضيح من المرور بشان رسوم استخراج رخص القيادة والمركبات
منذ ساعة 1451
الحصيني يتوقع ارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق
الحصيني يتوقع ارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق
منذ ساعة 1513
صورة من الرياض لعائلة مع أغنامهم قبل 76 عام
صورة من الرياض لعائلة مع أغنامهم قبل 76 عام
منذ ساعة 586
الزعاق: هبوب رياح شمالية قارسة على عدة مناطق الثلاثاء القادم
الزعاق: هبوب رياح شمالية قارسة على عدة مناطق الثلاثاء القادم
منذ ساعتين 1496
بالصور.. توصيل وجبات غذائية ديليفري إلى الفضاء لأول مرة
بالصور.. توصيل وجبات غذائية ديليفري إلى الفضاء لأول مرة
منذ ساعتين 392