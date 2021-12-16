نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. محامي: "الصك المشاع" لا يمنح الحق بإصدار رخصة بناء أو إدخال الكهرباء

منذ 3 ساعات
1662
1
بالفيديو.. محامي: "الصك المشاع" لا يمنح الحق بإصدار رخصة بناء أو إدخال الكهرباء

الرياض (صدى):
قال المحامي حسين العنقري إن "الصك المشاع" للأراضي والعقارات لا يمنح لمالكه الحق بإصدار رخصة بناء أو إدخال الكهرباء، مضيفا أن بعض المشاهير تسوق لهذا النوع من الصكوك، والبعض يقبل على شراءها لأن سعرها منخفض.

وأضاف أن الصك المشاع هو الصك الذي يثبت الحق فقط، بمعنى أن الجهة المخولة أصدرت هذا الصك لتأمين حق الشخص، وهو مرتبط بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن المشاهير يدعون أنه يمكن من خلال الصك المشاع بناء استراحة أو عقار في حين أن الحقيقية أن الصك المشاع يعطي الشخص جزء معين من الأرض غير محدد المكان، وقد يخصم من مساحته لصالح المرافق الحكومية.

 

عقار
استراحة
عقارات
أراضي
صكوك
المرافق الحكومية
صك
صك مشاع

التعليقات

سالم
سالم عدد التعليقات : 202
منذ ساعة
الدولة الله يعزها تقول ادخلوا الكهرب لاي مواطن بدون صك وانت تظهر قوانين تخالف التوجيهات الملكية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
اللهم إنه ضيفك فأكرمه يا كريم يا حليم يا رحمن يا رحيمْ..واجمعه مع الأنبياء والصالحين ،، واجمعنا بهم في جناتك وتحت ظل عرشك ياذا...
خوخه
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنة يارب وامواتنا واموات المسلمين
بطل اسيا 2021
اي جلد الله يصلحك محقق الدوري مرتين وآسيا مرتين انبسط ب3 نقاط وكأس الملك من عليك
458
يستأذن من الف واحد
السيحتان
اكيد والنهاية زي البداية بس انت اللي كسبان وتحصل بهجا

أخر الأخبار

طرق طبيعية للتخلص من الحشرات الموجودة في المنزل
طرق طبيعية للتخلص من الحشرات الموجودة في المنزل
منذ 17 دقيقة 1246
بالفيديو.. ليلى علوي تكشف كواليس سقوطها على السجادة الحمراء: "الكعب مزعج"
بالفيديو.. ليلى علوي تكشف كواليس سقوطها على السجادة الحمراء: "الكعب مزعج"
منذ 26 دقيقة 448
بالفيديو.. طائرات صقر البحر بالأسطول الشرقي تنفذ رمايات من منظومات التسليح للطائرة
بالفيديو.. طائرات صقر البحر بالأسطول الشرقي تنفذ رمايات من منظومات التسليح للطائرة
منذ 34 دقيقة 1228
آبل تمنح موظفيها ألف دولار وتوضح السبب
آبل تمنح موظفيها ألف دولار وتوضح السبب
منذ 52 دقيقة 1298
عمر كمال يغير كلمات "بنت الجيران في الأردن بـ "أشرب رشوف وجميد"
عمر كمال يغير كلمات "بنت الجيران في الأردن بـ "أشرب رشوف وجميد"
منذ ساعة 587
توضيح من المرور بشان رسوم استخراج رخص القيادة والمركبات
توضيح من المرور بشان رسوم استخراج رخص القيادة والمركبات
منذ ساعة 1451
الحصيني يتوقع ارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق
الحصيني يتوقع ارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق
منذ ساعة 1513
صورة من الرياض لعائلة مع أغنامهم قبل 76 عام
صورة من الرياض لعائلة مع أغنامهم قبل 76 عام
منذ ساعة 586
الزعاق: هبوب رياح شمالية قارسة على عدة مناطق الثلاثاء القادم
الزعاق: هبوب رياح شمالية قارسة على عدة مناطق الثلاثاء القادم
منذ ساعتين 1496
بالصور.. توصيل وجبات غذائية ديليفري إلى الفضاء لأول مرة
بالصور.. توصيل وجبات غذائية ديليفري إلى الفضاء لأول مرة
منذ ساعتين 392