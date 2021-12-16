بالفيديو.. محامي: "الصك المشاع" لا يمنح الحق بإصدار رخصة بناء أو إدخال الكهرباء

الرياض (صدى):
قال المحامي حسين العنقري إن "الصك المشاع" للأراضي والعقارات لا يمنح لمالكه الحق بإصدار رخصة بناء أو إدخال الكهرباء، مضيفا أن بعض المشاهير تسوق لهذا النوع من الصكوك، والبعض يقبل على شراءها لأن سعرها منخفض.
وأضاف أن الصك المشاع هو الصك الذي يثبت الحق فقط، بمعنى أن الجهة المخولة أصدرت هذا الصك لتأمين حق الشخص، وهو مرتبط بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".
ولفت إلى أن المشاهير يدعون أنه يمكن من خلال الصك المشاع بناء استراحة أو عقار في حين أن الحقيقية أن الصك المشاع يعطي الشخص جزء معين من الأرض غير محدد المكان، وقد يخصم من مساحته لصالح المرافق الحكومية.