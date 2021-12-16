بالفيديو .. محامي : حقوق ثابتة للزوجة لا تسقط حتى لو تم إثبات التنازل في عقد الزواج

علي القحطاني (صدى):
قال المحامي عبدالله مولود، إن هناك حقوق ثابتة للزوجة لا تسقط حتى لو تم إثبات التنازل في عقد الزواج، ويمكن للزوجة أن تطالب بها في أي وقت أثناء الزواج.
وأوضح أن يمكن للزوجة التنازل عن بعض حقوقها بإرادتها وتوثيق ذلك في عقد الزواج ، وذلك بحسب ما ذكره خلال مشاركته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
زأضاف أن الحقوق الثابتة للزوجة التي لا تسقط حتى لو تم إثبات التنازل في عقد الزواج، ويمكن للزوجة أن تطالب بها في أي وقت أثناء الزواج تتمثل في حق حصولها على النفقة ، وحقها في المسكن والمبيت.