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بالفيديو .. محامي : حقوق ثابتة للزوجة لا تسقط حتى لو تم إثبات التنازل في عقد الزواج

منذ ساعة
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بالفيديو .. محامي : حقوق ثابتة للزوجة لا تسقط حتى لو تم إثبات التنازل في عقد الزواج

علي القحطاني (صدى):
قال المحامي عبدالله مولود، إن هناك حقوق ثابتة للزوجة لا تسقط حتى لو تم إثبات التنازل في عقد الزواج، ويمكن للزوجة أن تطالب بها في أي وقت أثناء الزواج.

وأوضح أن يمكن للزوجة التنازل عن بعض حقوقها بإرادتها وتوثيق ذلك في عقد الزواج ، وذلك بحسب ما ذكره خلال مشاركته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

زأضاف أن الحقوق الثابتة للزوجة التي لا تسقط حتى لو تم إثبات التنازل في عقد الزواج، ويمكن للزوجة أن تطالب بها في أي وقت أثناء الزواج تتمثل في حق حصولها على النفقة ، وحقها في المسكن والمبيت.

الزواج
النفقة
المسكن
التنازل
المحامي
حقوق ثابتة للزوجة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 754
منذ ساعة
هذه الحقوق نعرفها يا محامي الغفلة
من الزوج الذي يتزوج ولا ينفق على زوجته؟
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 223
منذ 24 دقيقة
للمعلومية هذه الحقوق في السعودية وبعض الدول المسلمة التي تحكم الشرع لكن في الدول الغربية واوربا وامريكا فالمراة ليس لها النفقة وليس لها المهر لان المراة تدفع النفقة بالنصف مع الزوج

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أحدث التعليقات

واحد منصف
للمعلومية هذه الحقوق في السعودية وبعض الدول المسلمة التي تحكم الشرع لكن في الدول الغربية واوربا وامريكا فالمراة ليس لها النفقة وليس لها المهر...
رااايق
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gsus
الفرحة الهستيرية والله شفناها في هدف قوميز الملغي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه🤣🤣🤣🤣 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه🤣🤣🤣🤣 الضغط الضغط
ابو هشام
كذب المنجمون ولو صدقوا روح دولك بصطه واجلس بيع عليها اجمل لك كان يتوقع فوز الهلال هو عارف ليش بسك شعوذه
الرمز
اقول يا روقي احسن الله عزاك ماكنت تتوقعها والغريب ماقلت كل العاده الاهداف ماهي صحيحه,,,,,

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