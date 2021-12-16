أب يعثر على قطعة أثرية مدفونة أمام منزله يصل عمرها ل800‪ عام

أميرة خالد (صدى):
عثر أب لطفلين يدعى ديفيد إدواردز، 44 عامًا، على قطعة بروش من الذهب يبلغ عمرها 800 عام مدفونة في أرض زراعية بالقرب من منزله في كارديجان، غرب ويلز أثناء خروجه للكشف عن المعادن بعد العمل.
ووصف الخبراء البروش المرصع بالزمرد، بأنه "فريد من نوعه"، وأعتقدوا أن القطعة الأثرية، المعروفة باسم البروش الحلقي الأبراج، تعود إلى القرن الثالث عشر وتعود إلى رجل نبيل رفيع المستوى مثل دوق أو إيرل.
وتصل قيمة هذه القطعة الأثرية إلى 10000 جنيه استرليني على الأقل، حيث صرح أحد الخبراء بأنها يمكن أن يتم بيعها بـ 10 أضعاف هذا المبلغ في المزاد،وذلك وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية