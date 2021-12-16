نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فرحة تاليسكا بهدفه أمام الهلال تحرمه من اللعب أمام الحزم

منذ 47 دقيقة
10157
1
فرحة تاليسكا بهدفه أمام الهلال تحرمه من اللعب أمام الحزم

ماجد محمد (صدى):
أصبح من المؤكد غياب البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر عن مباراة فريقه أمام الحزم، بسبب تراكم البطاقات، والتي كان آخرها في المواجهة التي كسبها فريقه أمام الهلال 2-0، عصر اليوم ، في مؤجلة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصل تاليسكا على البطاقة الصفراء من قبل الإيطالي باولو فاليري حكم ديربي الهلال والنصر ، وذلك بعد أن خلع قميصه خلال احتفاله بهدفه في شباك الأزرق.

وحصل تاليسكا على البطاقة الصفراء الأولى في دوري الموسم الجاري، في مباراة أبها ضمن الجولة السابعة، بينما حصل على الثانية في الجولة التاسعة أمام الاتفاق، وأخرى أمام الأهلي في الجولة 13، قبل أن يحصل على الرابعة في مباراة الهلال.

ومن المقرر مواجهة النصر نظيره الحزم، الأحد 26 ديسمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، لحساب الجولة 14 من الدوري.

النصر
تاليسكا
البطاقة الصفراء
خلع قميصه
احراز جول

التعليقات

الآسيوية صعبة قوية
الآسيوية صعبة قوية عدد التعليقات : 3356
منذ 27 دقيقة
الآسيوية صعبة قوية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الآسيوية صعبة قوية
الآسيوية صعبة قوية
العالمية جبتها بيدية ✌️
الآسيوية صعبة قوية حتى لو فزتو عشرة صفر
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الآسيوية صعبة قوية
كاره المرضى والمفسدين
يا سخافته ........هذا وشلون تفكيره وشلون تركيبه مخة بكره الفتيات بيخلعن الحجاب علشان يلبسن البندان لا كثركم الله
نجاة محمد
لو كان اسطورة كما تقولون فهو اسطورة محلية

أخر الأخبار

ضبط طليق فاشينيستا كويتية شهيرة بتهمة الإساءة للقبائل 
ضبط طليق فاشينيستا كويتية شهيرة بتهمة الإساءة للقبائل 
منذ 5 دقائق 58
دراسة تؤكد قدرة هذا "الشاي" المذهلة في تخفيض نسبة السكر في الدم
دراسة تؤكد قدرة هذا "الشاي" المذهلة في تخفيض نسبة السكر في الدم
منذ 12 دقيقة 1127
طرح مميزات جديدة للمتاجر الإلكترونية عبر منصة "مزايا"
طرح مميزات جديدة للمتاجر الإلكترونية عبر منصة "مزايا"
منذ 14 دقيقة 1073
ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في حائل
ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في حائل
منذ 18 دقيقة 1095
الروقي يطالب برحيل محترفي الهلال بعد الخسارة
الروقي يطالب برحيل محترفي الهلال بعد الخسارة
منذ 32 دقيقة 1457
مستشارة أسرية: حرمان المرأة من الميراث أمور خارجة عن الشرع "فيديو"
مستشارة أسرية: حرمان المرأة من الميراث أمور خارجة عن الشرع "فيديو"
منذ 39 دقيقة 1132
فرحة تاليسكا بهدفه أمام الهلال تحرمه من اللعب أمام الحزم
فرحة تاليسكا بهدفه أمام الهلال تحرمه من اللعب أمام الحزم
منذ 47 دقيقة 10157
مختص يكشف عن عوامل ساهمت بارتفاع أسعار الأراضي في الرياض "فيديو"
مختص يكشف عن عوامل ساهمت بارتفاع أسعار الأراضي في الرياض "فيديو"
منذ 54 دقيقة 1269
بالفيديو .. سبب تسمية المجمعة بهذا الاسم
بالفيديو .. سبب تسمية المجمعة بهذا الاسم
منذ ساعة 1379
مقتل عروس طعنا على يد عريسها بعد 10 أيام من زفافهما 
مقتل عروس طعنا على يد عريسها بعد 10 أيام من زفافهما 
منذ ساعة 611