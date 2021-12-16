فرحة تاليسكا بهدفه أمام الهلال تحرمه من اللعب أمام الحزم

ماجد محمد (صدى):
أصبح من المؤكد غياب البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر عن مباراة فريقه أمام الحزم، بسبب تراكم البطاقات، والتي كان آخرها في المواجهة التي كسبها فريقه أمام الهلال 2-0، عصر اليوم ، في مؤجلة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وحصل تاليسكا على البطاقة الصفراء من قبل الإيطالي باولو فاليري حكم ديربي الهلال والنصر ، وذلك بعد أن خلع قميصه خلال احتفاله بهدفه في شباك الأزرق.
وحصل تاليسكا على البطاقة الصفراء الأولى في دوري الموسم الجاري، في مباراة أبها ضمن الجولة السابعة، بينما حصل على الثانية في الجولة التاسعة أمام الاتفاق، وأخرى أمام الأهلي في الجولة 13، قبل أن يحصل على الرابعة في مباراة الهلال.
ومن المقرر مواجهة النصر نظيره الحزم، الأحد 26 ديسمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، لحساب الجولة 14 من الدوري.