متحدث الإسكان يكشف عن الهدف من برنامج رسوم الأراضي البيضاء "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، عن الهدف من برنامج رسوم الأراضي البيضاء.
وقال سيف السويلم خلال لقاء بقناة العربية إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء استهدف مجموعة من الأهداف الرئيسية وكان من أبرزها التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتوفير الأراضي في المدن المحددة بأسعار مناسبة.
أشار:" يهدف أيضا للحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي السكنية وتعزيز المنافسة العادلة في سوق الإسكان"
وتابع:"خلال تلك الفترة تم تطبيق المرحلة الأولى على عدد من المدن شملت الرياض وجدة والدمام ومكة"، لافتا إلى الإعلان عن 15 مدينة إضافية في طور تسجيل الأراضي الخاضعة للرسوم.