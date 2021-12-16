الفراج: انتصار النصر سيمنح الدوري روحا ونفسا جديدا للمنافسة

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي وليد الفراج، على فوز النصر على الهلال بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال وليد الفراج:" ألف مبروك لكل محبي النصر فوزهم المستحق اليوم في ديربي الرياض على الهلال"، لافتا:"انتصار النصر سيمنح الدوري روحا ونفسا جديدا للمنافسة والسباق مع الاتحاد والشباب والهلال".
وأوضح:" تجدد روح النصر أمر يسعدني لتستمر المنافسة والقوة والإثارة أما الهلال فأن استمرار مدربه مضيعة وقت".
وكان اللاعب فنسنت أبو بكر سجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثاني أندرسون تاليسكا في الدقيقة 90.