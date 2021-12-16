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الفراج: انتصار النصر سيمنح الدوري روحا ونفسا جديدا للمنافسة

منذ ساعة
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الفراج: انتصار النصر سيمنح الدوري روحا ونفسا جديدا للمنافسة

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي وليد الفراج، على فوز النصر على الهلال بهدفين دون رد،  في المواجهة التي جمعت بينهما في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال وليد الفراج:" ألف مبروك لكل محبي النصر فوزهم المستحق اليوم في ديربي الرياض على الهلال"، لافتا:"انتصار النصر سيمنح الدوري روحا ونفسا جديدا للمنافسة والسباق مع الاتحاد والشباب والهلال".

وأوضح:" تجدد روح النصر أمر يسعدني لتستمر المنافسة والقوة والإثارة أما الهلال فأن استمرار مدربه مضيعة وقت".

وكان اللاعب فنسنت أبو بكر سجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثاني أندرسون تاليسكا في الدقيقة 90.

 

 

النصر
الهلال
الاتحاد
وليد الفراج
استمرار
السباق

التعليقات

العالمية جبتها بيدية ✌️
العالمية جبتها بيدية ✌️ عدد التعليقات : 3348
منذ 10 دقائق
خلهم يفرحون من حقهم فازو على بطل آسيا،، لكن تبقى الآسيوية صعبة قوية عليهم
Gj
Gj عدد التعليقات : 29
منذ 9 دقائق
احس اني بديت احب النصر ولعبهم ! 😂😀

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أحدث التعليقات

كبير آسيا
مباراة دورية لو فازو عشرة اهم شي،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر وخرقة
محطم حلم فريق ابو خرقة
الآسيوية صعبة قوية
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
تراها ثلاث نقاط يا صغير وطقوع آسيا مثل الثلاث كلمات،، الآسيوية صعبة قوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
ليش محقق آسيا يبو خرقة تراها ثلاث نقاط مثل ثلاث كلمات،،، الآسيوية صعبة قوية
الموج الازرق
ثلاث كلمات كنقاط المباراة،،، الآسيوية صعبة قوية

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